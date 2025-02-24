  • 16°C
香港時間：2025224日 (一) 18:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園直擊｜伍少梅中學辦共融文化日設攤位遊戲及美食　培養學生尊重多元文化共建包容社會

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

天主教慈幼會伍少梅中學早前舉辦共融文化日，設有攤位遊戲及美食等，培養學生尊重多元文化共建包容社會。

天主教慈幼會伍少梅中學（下稱「伍少梅中學」）於2月19日舉辦了一年一度的「共融文化日」，以「共融校園」為主題，透過多元化的活動，讓學生體驗和學習不同文化，增進相互理解和尊重，展現了學校在推動文化共融方面的持續承諾和努力。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

是次共融文化日活動安排緊湊而豐富，涵蓋早會、小息、午膳、週會及課後活動等多個時段，充分利用學校的各個空間，讓學生沉浸在多元文化的氛圍中。活動內容包括「共融文化」主題分享、寫作反思、攤位遊戲、焦點「打鐵」體驗活動、共融音樂會以及共融論壇等，形式多樣，精彩紛呈。

共融文化日活動安排緊湊而豐富，活動內容包括「共融文化」主題分享、寫作反思、攤位遊戲、焦點「打鐵」體驗活動、共融音樂會以及共融論壇等，形式多樣，精彩紛呈。

其中，攤位遊戲環節尤為引人注目，學生們可以品嚐到來自不同文化的特色小吃，例如南亞食物和中國傳統小食；參與不同文化主題的書籤製作，發揮創意；更有由校方精心安排的多元文化體驗活動，讓學生親身感受不同文化的魅力。此外，打鐵體驗活動作為焦點活動之一，讓學生體驗傳統工藝，學習其中蘊含的文化價值。

點擊圖片放大
+6
+5

伍少梅中學在推動文化共融方面並非僅限於單日活動，而是融入到日常的教學和校園生活中。例如，邀請非華裔學生在早會上使用中文演講，鼓勵他們參與學生會和領袖生等，為不同文化背景的學生創造更多互動和交流的機會，營造更包容和諧的校園環境。

點擊圖片放大
+7
+6

李建文校長表示：「透過這次共融文化日，伍少梅中學不僅讓學生們學習到不同文化的知識，更重要的是培養他們尊重和欣賞多元文化的心態，促進跨文化理解和溝通，為構建一個更加包容和諧的社會貢獻力量。相信在學校的持續努力下，伍少梅中學的共融文化將會更加深入人心，成為學校一大特色。」

更多校園直擊報道：

名校校慶︱聖若瑟書院150周年開放日　方力申婚後首現身老師揭為人露口風想生仔入讀母校

校園直擊︱教育局局長蔡若蓮訪瑪利曼中學　了解3大成果特別欣賞價值觀教育

校園直擊｜博愛醫院辦生涯規劃講座　失明傑青蕭凱恩助學生建立積極人生路

校園直擊丨將軍澳循道衛理小學辦高小生涯規劃　以「模擬人生」啟發學生籌劃未來

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

校園直擊︱教育局局長蔡若蓮訪瑪利曼中學　了解3大成果特別欣賞價值觀教育
18:42 2025/02/21
校園直擊︱教育局局長蔡若蓮訪瑪利曼中學　了解3大成果特別欣賞價值觀教育
名校校慶︱聖若瑟書院150周年開放日　方力申婚後首現身老師揭為人露口風想生仔入讀母校
今日 12:38
名校校慶︱聖若瑟書院150周年開放日　方力申婚後首現身老師揭為人露口風想生仔入讀母校
小學呈分試｜小學與港大合作推運動AI App　記錄課後體育活動兼分析動作準確度
今日 12:51
小學呈分試｜小學與港大合作推運動AI App　記錄課後體育活動兼分析動作準確度

你可能感興趣

校園直擊︱教育局局長蔡若蓮訪瑪利曼中學　了解3大成果特別欣賞價值觀教育
18:42 2025/02/21
校園直擊︱教育局局長蔡若蓮訪瑪利曼中學　了解3大成果特別欣賞價值觀教育
名校校慶︱聖若瑟書院150周年開放日　方力申婚後首現身老師揭為人露口風想生仔入讀母校
今日 12:38
名校校慶︱聖若瑟書院150周年開放日　方力申婚後首現身老師揭為人露口風想生仔入讀母校
小學呈分試｜小學與港大合作推運動AI App　記錄課後體育活動兼分析動作準確度
今日 12:51
小學呈分試｜小學與港大合作推運動AI App　記錄課後體育活動兼分析動作準確度
校園直擊 中小學教育 天主教慈幼會伍少梅中學 正能量 遊戲 音樂 音樂會 傳統工藝 美食 多元文化

最高瀏覽

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）