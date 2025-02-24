校園直擊｜伍少梅中學辦共融文化日設攤位遊戲及美食　培養學生尊重多元文化共建包容社會

▲ 天主教慈幼會伍少梅中學早前舉辦共融文化日，設有攤位遊戲及美食等，培養學生尊重多元文化共建包容社會。

天主教慈幼會伍少梅中學（下稱「伍少梅中學」）於2月19日舉辦了一年一度的「共融文化日」，以「共融校園」為主題，透過多元化的活動，讓學生體驗和學習不同文化，增進相互理解和尊重，展現了學校在推動文化共融方面的持續承諾和努力。

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是次共融文化日活動安排緊湊而豐富，涵蓋早會、小息、午膳、週會及課後活動等多個時段，充分利用學校的各個空間，讓學生沉浸在多元文化的氛圍中。活動內容包括「共融文化」主題分享、寫作反思、攤位遊戲、焦點「打鐵」體驗活動、共融音樂會以及共融論壇等，形式多樣，精彩紛呈。

▲ 共融文化日活動安排緊湊而豐富，活動內容包括「共融文化」主題分享、寫作反思、攤位遊戲、焦點「打鐵」體驗活動、共融音樂會以及共融論壇等，形式多樣，精彩紛呈。

其中，攤位遊戲環節尤為引人注目，學生們可以品嚐到來自不同文化的特色小吃，例如南亞食物和中國傳統小食；參與不同文化主題的書籤製作，發揮創意；更有由校方精心安排的多元文化體驗活動，讓學生親身感受不同文化的魅力。此外，打鐵體驗活動作為焦點活動之一，讓學生體驗傳統工藝，學習其中蘊含的文化價值。

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伍少梅中學在推動文化共融方面並非僅限於單日活動，而是融入到日常的教學和校園生活中。例如，邀請非華裔學生在早會上使用中文演講，鼓勵他們參與學生會和領袖生等，為不同文化背景的學生創造更多互動和交流的機會，營造更包容和諧的校園環境。

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李建文校長表示：「透過這次共融文化日，伍少梅中學不僅讓學生們學習到不同文化的知識，更重要的是培養他們尊重和欣賞多元文化的心態，促進跨文化理解和溝通，為構建一個更加包容和諧的社會貢獻力量。相信在學校的持續努力下，伍少梅中學的共融文化將會更加深入人心，成為學校一大特色。」

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