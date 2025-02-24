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陳妍希陳曉｜離婚6天後陳曉被爆新戀情　女方竟是伴朗前女友

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 剛剛

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【陳曉/陳妍希/離婚】陳妍希陳曉離婚6天就爆新戀情！有內地傳媒爆出陳曉離婚前就已經展開新戀情，對象是伴朗前女友兼同學，兩人早在學生時期就相識。爆料者表示「他們很好，會馬上官宣」，兩人關係成為炙手可熱話題！

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領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

陳曉毛曉彤｜陳曉被爆早已另結新歡

陳曉與陳妍希2016年結婚，近年屢傳婚變，但雙方始終三緘其口。本月19日兩人終於同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。「雙陳」離婚並未公開真正的離婚原因，如今內地傳媒報道，陳曉在離婚前早已就有新歡，對象是人氣女星毛曉彤。37歲毛曉彤曾演過「後宮甄嬛傳」、「三十而已」、「慶餘年2」等內地劇，她與陳曉同齡，2人還是中央戲劇學院同學，其實認識非常多年。

陳曉毛曉彤｜雙方從合作到曖昧

陳曉與毛曉彤都是中央戲劇學院的畢業生，兩人早在學生時期就相識。從大學同學到多次合作，兩人自去年開始頻繁合作，默契十足的互動讓粉絲們不禁猜測他們已經昇華為戀人。2014年，陳曉與陳妍希主演的《神鵰俠侶》中，毛曉彤飾演了「郭芙」一角，與陳曉飾演的「楊過」有不少對手戲。

雖然當時兩人的互動並未引起太多關注，因為毛曉彤正與《神鵰俠侶》另一位演員陳翔相戀，後來男方出軌，讓她痛心分手，而陳翔恰巧還是陳曉的伴郎。如今陳曉與毛曉彤傳出戀愛的消息，雖然鬧得沸沸揚揚，但當事人目前尚未正面回應。

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陳曉毛曉彤｜網友爆料：陳曉離婚後火速脫單？

近年來，陳曉與毛曉彤陸續合作了《大漢情緣之雲中歌》、《雲襄傳》以及即將播出的《雲襄傳2》。尤其是在《雲襄傳》的宣傳活動中，兩人的互動更是引發外界猜測。有網友在微博上爆料稱，陳曉已經與毛曉彤在一起，並表示兩人將很快官宣戀情。消息雖然未經證實，但粉絲們從陳曉的舉動中似乎已經看出了端倪。

例如在《雲襄傳》的宣傳活動中，陳曉不僅主動拖著毛曉彤的手，還全程帶著笑容，眼神中充滿了愛意，與之前與陳妍希同台時的冷淡態度形成鮮明對比。此外，陳曉的情史也成為外界猜測的依據。他與楊蓉、趙麗穎等女星都曾因戲生情，最終與陳妍希結婚。如今，陳曉與毛曉彤的合作頻繁，加上兩人都是單身，難免讓人聯想到他們是否也因戲結緣。

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陳曉毛曉彤｜毛曉彤坎坷人生

除了與陳曉的緋聞，毛曉彤的人生經歷也備受關注。她出生時曾被生父丟進垃圾桶，成名後又遭到生父索贍養費，這些坎坷的經歷讓她的形象更加堅強與勵志。毛曉彤的母親在離婚後獨自撫養她，並支持她追求演藝夢想。毛曉彤憑藉出色的演技和甜美的外型，逐漸在娛樂圈站穩腳跟。

然而，成名後的她卻遭遇了生父的無理索求，甚至被威脅要毀掉她的事業。面對這些困境，毛曉彤始終保持樂觀的態度，並以積極的心態面對生活與工作。

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