港鐵車廂｜港童餅乾遺灑車廂　母齋鬧唔執揚長落車被網民批：冇家教

▲ 港童餅乾遺灑車廂 母齋鬧唔執揚長落車 網民：冇家教

【家教 / 港鐵 / 寶媽】俗話説一個好的家庭教育的關鍵就是父母，父母的一舉一動都可能成爲孩子學習的「榜樣」。

不過，有網民就在港鐵車廂内，目睹了一位帶著一雙兒女的寶媽眼見，坐嬰兒車的子女不慎將一大包餅乾弄灑一地後，只顧斥罵子女，卻未有清理車廂，到站後便推著嬰兒車揚長而去，其行爲更惹得一眾網民斥責冇家教。

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就在日前，有港鐵乘客在Threads發文斥責，稱「個小朋友喺車內打開包餅乾然後搞到一地都係，全世界都望住佢地，媽媽卻只顧著責駡小孩，直至到旺角站下車，在月台繼續罵， 遺下了一地餅乾不顧而去」，於網民的配圖清晰可見，一位寳媽推著一架嬰兒車，車上坐著一雙年幼的兒女，在寳媽的腳旁散落著一地的餅乾，身旁乘客均被斥駡聲吸引，注視着一家三口。

港鐵車廂｜網民：家教真係唔係個個有

寶媽只顧斥駡子女，對遺灑餅乾揚長而去的「不道德」行爲，迅速引來一眾網友的不滿，紛紛留言批評：「家教嘅嘢，連入地鐵唔食得嘢都教唔好，垃圾又唔執返 。」、「家長自己都未識做人！點教細路！」、「淨係鬧個小朋友有咩用，自己執返啦。」、「家教真係唔係個個有，也唔係個個識。」

不少網民認爲，「其實當個細路一拎包餅出嚟嗰陣，個家長就應該立即喝住『唔准開！返屋企至食！』而唔係任得佢開！」

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另外，亦有網民批評乘客漠視「車廂内禁飲食」規則，指「香港人唔係好大愛，話食個包食塊餅飲啖水唔影響人好小事㗎咩..人哋（港鐵）禁止飲食就係防止呢啲意外發生，意外就係意外，唔係你小心翼翼就會無事..如果咁啱個個趕住落車，真係唔使旨意會有人執。」

有乘客分享相似經歷，指出并非每位媽媽都沒教養，「有次試過一上火車就見到一地都係倒瀉嘢飲，因為架車郁緊所以面積好大，然後有個8、9歲嘅小朋友喺度用紙抹，應該係佢倒瀉然後佢媽媽叫佢一定要抹返。雖然都污糟，但至少教識個仔有承擔」 。

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