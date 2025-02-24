大S徐熙媛去世｜汪小菲仔女御用保姆跟回台灣　曾因1事惹怒大S遭辭退回京

▲ 汪小菲仔女御用保姆跟回台，曾因1事惹怒大S遭辭退回京。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 保姆】大S徐熙媛過年期間在日本因肺炎併發肺炎猝逝，終年48歲。前夫汪小菲攜現任妻子Mandy火速抵台，隨後在媒體面前演足深情戲；然而，他在情人節被曝前夕悄悄離台，與妻子歡度節日。

2月20日，汪小菲與Mandy再度赴台疑似爭產，而近期服務汪家多年、昔日疑因惹怒大S被辭退的御用保姆「小楊阿姨」也飛抵台灣。

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大S徐熙媛去世｜保姆拍片曝光大S豪宅隱私

保姆「小楊阿姨」去年開通抖音賬號，在個人簡介中寫道「愛好跳舞」，曾上傳在大S豪宅手舞足蹈的影片，由此令大S屋內隱私意外曝光。

後來大S和汪小菲在法庭交戰後，小楊阿姨疑似遭大S辭退回到北京生活，她低調表示不方便談別人的家務事。

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大S徐熙媛去世｜小楊阿姨年薪高達32萬港元

如今大S過世後，小楊阿姨於近日在粉絲群發消息，稱已經抵台：「粉絲寶寶你們的評論留言愛我收到了，謝謝，我已經回台灣了，你們想的、說的，我一定做到」，最後附上雙手合十的Emoji。

外界紛猜她此次赴台，是照料大S兒女的衣食起居；據悉，小楊阿姨年薪達30萬元人民幣（約32.1萬港元）。

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