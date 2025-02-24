2元乘車優惠｜調整方案對節流幫助不大　議員稱政府應嚴格把控巴士加價

▲ 立法會議員張欣宇質疑方案對財政赤字幫助不大，亦無必要性。（資料圖片）

【2元乘車優惠／長者／財政預算案2025／長車短搭】政府周三（26日）將發表新一份《財政預算案》，長者2元乘車優惠成為全城關注焦點。消息指，受惠年齡不變，惟每月限240程，且10元以上車資改為兩折計算。

立法會交通事務委員會委員張欣宇今日（24日）在電台節目表示，相信社會認同如果計劃被濫用是需要處理，但過去數據顯示長者濫用情況不嚴重，每月使用超過240次的比例只佔極少，根本不能節省開支。他稱有部份人認為2元乘車是不可持續開支，因此政府在聽取意見後，採取較溫和的方法改變。

張欣宇質疑方案對財政赤字幫助不大，亦無必要性，認為過往開支飆升除年齡門檻下降外，亦有政府在過去幾年對巴士加價幅度把控太鬆手引致，過去幾年巴士票價加幅遠超通脹，認為政府應嚴格把控巴士加價申請。

至於10元以上車資兩折方面，張欣宇指，此舉對新界長者有一定影響。由於新界出市區的車資一般都10元以上，若日後需支付兩折車資，就會由現時2元增至4至5元，認為方案未必能為政府庫房節省太多開支，對節流沒有太大意義。

他又指，計劃本身亦帶來社會效益，有助推動銀髮經濟。如果2元乘車能鼓勵長者多出行，長者身體更健康，對醫療及福利開支亦有正面影響。又強調，當局的政策目標，是鼓勵60至64歲，甚至是65歲以上長者繼續工作，以維持本港整體勞動力，交通津貼或會成為誘因，鼓勵長者繼續投入勞動力。

2元乘車優惠｜李世榮不滿政府未要求巴士公司肩負社會企業責任

民建聯立法會議員李世榮在同一節目表示，對於有消息指，計劃將以每日乘車8次為上限，他認為次數合理，假如長者要出行協助照顧孫兒或是外出與朋友聚餐，相信8程已足夠長者出行。

惟他對政府以10元車資作分水嶺，控制「長車短搭」措施有保留。李世榮表示，長者屆時需要自行計算乘搭哪班車支出會更多，認為不應將責任轉嫁到長者，建議應在巴士落車位置增設拍卡機，長者落車時亦須拍卡，便可計算實際補貼金額。

李世榮又表示，不滿意政府在方案中未有要求巴士公司肩負更多社會企業責任，舉例指巴士公司在近年取消「長者免費乘車日」，但政府在過去單單補貼60至64歲長者巴士車資已逾5億元，計劃令其生意增加，質疑巴士公司為何毋須肩負社會企業責任。

他又以「擲硬幣」形容，指「公又巴士公司贏、字都巴士公司贏」，認為沒有2元乘車對巴士公司財政影響不大，呼籲巴士公司應承擔部分責任。

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