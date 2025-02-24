  • 17°C
香港時間：2025224日 (一) 13:01

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 超市大搜查 結業潮 徐熙媛 啟德體育園 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2元乘車優惠｜調整方案對節流幫助不大　議員稱政府應嚴格把控巴士加價

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 超市大搜查 結業潮 徐熙媛 啟德體育園 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

立法會議員張欣宇質疑方案對財政赤字幫助不大，亦無必要性。（資料圖片）

【2元乘車優惠／長者／財政預算案2025／長車短搭】政府周三（26日）將發表新一份《財政預算案》，長者2元乘車優惠成為全城關注焦點。消息指，受惠年齡不變，惟每月限240程，且10元以上車資改為兩折計算。

立法會交通事務委員會委員張欣宇今日（24日）在電台節目表示，相信社會認同如果計劃被濫用是需要處理，但過去數據顯示長者濫用情況不嚴重，每月使用超過240次的比例只佔極少，根本不能節省開支。他稱有部份人認為2元乘車是不可持續開支，因此政府在聽取意見後，採取較溫和的方法改變。

張欣宇質疑方案對財政赤字幫助不大，亦無必要性，認為過往開支飆升除年齡門檻下降外，亦有政府在過去幾年對巴士加價幅度把控太鬆手引致，過去幾年巴士票價加幅遠超通脹，認為政府應嚴格把控巴士加價申請。

至於10元以上車資兩折方面，張欣宇指，此舉對新界長者有一定影響。由於新界出市區的車資一般都10元以上，若日後需支付兩折車資，就會由現時2元增至4至5元，認為方案未必能為政府庫房節省太多開支，對節流沒有太大意義。

他又指，計劃本身亦帶來社會效益，有助推動銀髮經濟。如果2元乘車能鼓勵長者多出行，長者身體更健康，對醫療及福利開支亦有正面影響。又強調，當局的政策目標，是鼓勵60至64歲，甚至是65歲以上長者繼續工作，以維持本港整體勞動力，交通津貼或會成為誘因，鼓勵長者繼續投入勞動力。

2元乘車優惠｜李世榮不滿政府未要求巴士公司肩負社會企業責任

民建聯立法會議員李世榮在同一節目表示，對於有消息指，計劃將以每日乘車8次為上限，他認為次數合理，假如長者要出行協助照顧孫兒或是外出與朋友聚餐，相信8程已足夠長者出行。

惟他對政府以10元車資作分水嶺，控制「長車短搭」措施有保留。李世榮表示，長者屆時需要自行計算乘搭哪班車支出會更多，認為不應將責任轉嫁到長者，建議應在巴士落車位置增設拍卡機，長者落車時亦須拍卡，便可計算實際補貼金額。

李世榮又表示，不滿意政府在方案中未有要求巴士公司肩負更多社會企業責任，舉例指巴士公司在近年取消「長者免費乘車日」，但政府在過去單單補貼60至64歲長者巴士車資已逾5億元，計劃令其生意增加，質疑巴士公司為何毋須肩負社會企業責任。

他又以「擲硬幣」形容，指「公又巴士公司贏、字都巴士公司贏」，認為沒有2元乘車對巴士公司財政影響不大，呼籲巴士公司應承擔部分責任。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

財政預算案 網絡熱話 補貼 民建聯 交通津貼 巴士 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）