  • 17°C
香港時間：2025224日 (一) 13:01

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 2元乘車優惠 超市大搜查 結業潮 徐熙媛 啟德體育園 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

著數優惠｜萬寧屈臣氏88折只限一天　買滿$188即享優惠門市限定

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 2元乘車優惠 超市大搜查 結業潮 徐熙媛 啟德體育園 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

萬寧屈臣氏88折只限一天！

【萬寧優惠／萬寧88折／屈臣氏優惠／屈臣氏88折】兩大連鎖品牌「萬寧 Mannings」及「屈臣氏 Watsons」推出限時優惠，今日（2月24日）購物滿指定金額即享88折，各位靚媽不妨趁機掃平貨，即睇下文了解優惠詳情！

最新影片：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

萬寧優惠｜萬寧88折 指定分店適用

萬寧推出88折優惠，2月24日於香港及澳門指定分店買滿$188即享全場產品88折。提醒大家，此優惠不適用於購買萬寧禮劵、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品及換購價產品、無折扣貨品、會員積分及印花活動換購品、塑膠購物袋徵費、易辦事EasyCash提款及八達通增值服務／澳門通加值服務及每張訂單之運費。

優惠只限指定萬寧分店，詳情請參閱：【按此連結

萬寧優惠｜額外優惠詳情

萬寧精選個人護理用品 、美容、健康產品都有額外優惠，點擊圖片放大看詳情：

點擊圖片放大
+3
+2

屈臣氏優惠｜屈臣氏88折

屈臣氏推出限時驚喜優惠，易賞錢會員於全線港澳門市購物滿HKD/MOP188，即享全單額外88折，優惠只限2月24日一天。

屈臣氏優惠｜限時$1換購優惠

另外，屈臣氏亦推出限時$1換購優惠，易賞錢會員於2月24日至2月27日在屈臣氏門市及網店買任何產品滿$199，可加$1換購指定禮品。

今期指定禮品：

2月24日至2月25日威威強效去污梳打洗衣珠 (繁花雅香) 22粒裝
2月26日至2月27日出前一丁麻油味即食麵 5包裝
點擊圖片放大

更多優惠資訊

屈臣氏優惠｜屈臣氏買牙膏送$1,065禮品　行李箱/易潔鑊/廁紙/可口可樂　買滿指定金額88折

大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水

靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

屈臣氏優惠｜屈臣氏買牙膏送$1,065禮品　行李箱/易潔鑊/廁紙/可口可樂　買滿指定金額88折
20:08 2025/02/21
屈臣氏優惠｜屈臣氏買牙膏送$1,065禮品　行李箱/易潔鑊/廁紙/可口可樂　買滿指定金額88折
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
12:09 2025/02/21
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
12:01 2025/02/21
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠　$1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦
13:24 2025/02/20
國泰機票優惠｜國泰全線航點限時機票優惠　$1,385起飛東京/札幌/台北/倫敦
AlipayHK交通津貼｜AlipayHK即日起享交通津貼優惠　推$1換購$15乘車碼【附領取教學】
14:24 2025/02/19
AlipayHK交通津貼｜AlipayHK即日起享交通津貼優惠　推$1換購$15乘車碼【附領取教學】
靚媽精明眼｜一粥麵午市推兩餸飯！　豬/牛/雞/魚任選2款$36起
10:59 2025/02/18
靚媽精明眼｜一粥麵午市推兩餸飯！　豬/牛/雞/魚任選2款$36起

你可能感興趣

屈臣氏優惠｜屈臣氏買牙膏送$1,065禮品　行李箱/易潔鑊/廁紙/可口可樂　買滿指定金額88折
20:08 2025/02/21
屈臣氏優惠｜屈臣氏買牙膏送$1,065禮品　行李箱/易潔鑊/廁紙/可口可樂　買滿指定金額88折
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
12:09 2025/02/21
靚媽精明眼｜PapaHome淘寶家具實體店登港設7大專區　推3大新張限定優惠10大必買産品
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
12:01 2025/02/21
大家樂優惠｜大家樂$30半斤叉燒回歸　$5起加配滷水雞翼拼紅腸/糖水
著數優惠 萬寧 屈臣氏

最高瀏覽

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）