著數優惠｜萬寧屈臣氏88折只限一天　買滿$188即享優惠門市限定

▲ 萬寧屈臣氏88折只限一天！

【萬寧優惠／萬寧88折／屈臣氏優惠／屈臣氏88折】兩大連鎖品牌「萬寧 Mannings」及「屈臣氏 Watsons」推出限時優惠，今日（2月24日）購物滿指定金額即享88折，各位靚媽不妨趁機掃平貨，即睇下文了解優惠詳情！

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萬寧優惠｜萬寧88折 指定分店適用

萬寧推出88折優惠，2月24日於香港及澳門指定分店買滿$188即享全場產品88折。提醒大家，此優惠不適用於購買萬寧禮劵、初生配方嬰兒奶粉、處方藥物、出位價產品及換購價產品、無折扣貨品、會員積分及印花活動換購品、塑膠購物袋徵費、易辦事EasyCash提款及八達通增值服務／澳門通加值服務及每張訂單之運費。

優惠只限指定萬寧分店，詳情請參閱：【按此連結】

萬寧優惠｜額外優惠詳情

萬寧精選個人護理用品 、美容、健康產品都有額外優惠，點擊圖片放大看詳情：

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屈臣氏優惠｜屈臣氏88折

屈臣氏推出限時驚喜優惠，易賞錢會員於全線港澳門市購物滿HKD/MOP188，即享全單額外88折，優惠只限2月24日一天。

屈臣氏優惠｜限時$1換購優惠

另外，屈臣氏亦推出限時$1換購優惠，易賞錢會員於2月24日至2月27日在屈臣氏門市及網店買任何產品滿$199，可加$1換購指定禮品。

今期指定禮品：

2月24日至2月25日 威威強效去污梳打洗衣珠 (繁花雅香) 22粒裝 2月26日至2月27日 出前一丁麻油味即食麵 5包裝

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更多優惠資訊

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