日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快3小時內抵港

▲ 日本南海海槽地震機率增至82% 天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快3小時內抵港

【南海海槽／地震／海嘯／日本／天文台】香港都難逃海嘯一劫？日本地震調查委員會在2025年最新評估中，預測南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率已升至82%。本港天文台亦分析南海海槽地震會對香港造成的影響，不排除有4大因素引發香港海嘯，最快3小時內抵港，著市民採取預防措施。

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南海海槽為何會有大地震？

據天文台發佈最新文章《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》介紹，南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，就會導致地震。

而日本於2012年發布南海海槽巨大地震模型檢討會的第二次報告。針對南海海槽可能發生但頻率極低的最大級別海嘯，以9.0至9.1級的地震設定海嘯模型，估算南海海槽可能造成的災害，以達至防災效果。日本地震調查委員會亦在2013年發布了南海海槽的地震活動長期評估報告，根據歷史記錄，南海海槽每隔100至200年便發生8級或以上的巨大地震。

8至9級大地震機率已增至82%

根據日本地震調查委員會的長期評估結果，南海海槽在同一地點可能發生8至9級巨大地震，標準重現週期為88.2年；對上一次8級或以上的地震，是1946年8.0級昭和南海地震，即與現在已相距79年。根據2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率已提升至75% - 82%。日本地震海嘯專家強調，若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的巨大海嘯。

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天文台分析4因素恐引發香港海嘯

儘管香港向來有「福地」之稱，但天文台分析，南海海槽一旦發生地震，不排除會引發香港海嘯。天文台解釋，香港位處歐亞板塊之內，並非處於板塊邊緣，最接近環太平洋地震帶的地方亦距離約600公里，因此不會即時受到發生在板塊邊緣或地震帶附近的巨大地震影響。

然而，由於南海海槽比日本海溝較接近香港，當該處發生大地震時，香港也可能記錄到輕微的水位異常。天文台表示，當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。

據海嘯模擬結果顯示，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響。除了震源位置及震級這些基本地震參數外，地震破裂過程、震源附近地質構造、近岸及海底地形等複雜因素，也會影響到達香港的實際海嘯波振幅。

海嘯可在3小時內抵港

天文台預料，南海海槽地震會引發香港出現顯著海嘯，而海嘯會在3小時內抵達香港，天文台届時會發出海嘯警告，提醒市民採取預防措施。而若海嘯可能襲港、但估計抵港時高度並不顯著，又或預計顯著海嘯將於超過3小時後才抵港，天文台會發出海嘯報告通知市民。

另外，在海外旅遊的市民亦需留意當地政府發出的地震及海嘯的資訊和警告，保持鎮定及迅速作出適當的反應。

同場加映：「7月5日」將有大災難？

日本漫畫家竜樹諒在1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中，因封面準確寫出「311東日本大地震」的預言而引起廣泛討論。在其中一頁漫畫中，竜樹諒還明確標示了「2025年7月5日，大災難」的可怕字樣。夢境顯示，届時在台灣、菲律賓與日本海域的三角地帶，會發生一場海底爆炸，引發毀滅性海嘯，不但導致日本三分之一國土消失，海嘯還會波及香港；而竜樹諒也預言自己會在這場災難中喪生。

除了漫畫家的預言，近期許多網民更疑似出現「集體預知夢」。在日本論壇、内地微博、Facebook群組、Dcard等社交平台上，在不同時期竟都有人稱夢見相似的末日情景：

在2025年7月初，有超過18層樓高的海嘯來襲，吞沒整座城市。災難發生地點在日本沿海或台灣東部。

其中有網民憶述，曾夢見自己站在沖繩海灘，遠方突然出現一堵高達50公尺的巨浪；夢裡的新聞標題是「2025年7月5日，日本大海嘯」。醒來一查資料，發現真有預言這天發生災難，令他感到毛骨悚然。

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還有曾精準預言特朗普遭槍擊的本港堪輿學家楊天命，在今年初於網絡節目預測2025年世界運勢時，也提及「日本天災」話題，警告要小心日本有大地震：

我專登問個天，日本7、8月有冇大地震，七級或以上嘅大地震，個天話係有嘅。我就自己都講就係話喺7、8月就暫時唔好去日本住。

同場加映：日本4地區出現大地震先兆

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

除此之外，靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象，專家推測與南海海槽的活動有關，可能是巨大地震的前兆。

另外，關東地區千葉縣北西部，為太平洋板塊與菲律賓海板塊碰撞區域，自2021年發生規模5.9地震以來，地震次數持續上升。若這裡發生規模7以上地震，可能成為「直接襲擊首都的地震」，需特別警戒。

東京都青梅市至立川市、府中市的立川斷層帶，有發生規模7.4地震的高潛力。這個斷層帶過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒，未來活動的可能性不可忽視。

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同場加映：地震保命5招

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同場加映：地震23項必備物品

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