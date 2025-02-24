日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港

▲ 日本南海海槽地震機率增至82% 天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快3小時內抵港

【南海海槽／地震／海嘯／日本／天文台】香港都難逃海嘯一劫？日本地震調查委員會在2025年最新評估中，預測南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率已升至82%。本港天文台亦分析南海海槽地震會對香港造成的影響，不排除有4大因素引發香港海嘯，最快6小時抵港，著市民採取預防措施。

最新影片：

南海海槽為何會有大地震？

據天文台發佈最新文章《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》介紹，南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。菲律賓海板塊以每年約5厘米的速度俯衝至歐亞板塊之下，當累積的應力超出這兩塊板塊之間的摩擦力所能承受的限度時，就會導致地震。

而日本於2012年發布南海海槽巨大地震模型檢討會的第二次報告。針對南海海槽可能發生但頻率極低的最大級別海嘯，以9.0至9.1級的地震設定海嘯模型，估算南海海槽可能造成的災害，以達至防災效果。日本地震調查委員會亦在2013年發布了南海海槽的地震活動長期評估報告，根據歷史記錄，南海海槽每隔100至200年便發生8級或以上的巨大地震。

8至9級大地震機率已增至82%

根據日本地震調查委員會的長期評估結果，南海海槽在同一地點可能發生8至9級巨大地震，標準重現週期為88.2年；對上一次8級或以上的地震，是1946年8.0級昭和南海地震，即與現在已相距79年。根據2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率已提升至75% - 82%。日本地震海嘯專家強調，若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的巨大海嘯。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

天文台分析4因素恐引發香港海嘯

儘管香港向來有「福地」之稱，但天文台分析，南海海槽一旦發生地震，不排除會引發香港海嘯。天文台解釋，香港位處歐亞板塊之內，並非處於板塊邊緣，最接近環太平洋地震帶的地方亦距離約600公里，因此不會即時受到發生在板塊邊緣或地震帶附近的巨大地震影響。

然而，由於南海海槽比日本海溝較接近香港，當該處發生大地震時，香港也可能記錄到輕微的水位異常。天文台表示，當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。

在考慮多種地震滑移分布後，海嘯模擬結果顯示若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。

據海嘯模擬結果顯示，若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響。天文台分析，有4項因素會影響到達香港的實際海嘯波振幅：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

1. 震源位置及震級

2. 地震破裂過程

3. 震源附近地質構造

4. 近岸及海底地形等複雜因素

天文台表示，當南中國海或太平洋發生地震時，香港天文台會根據地震參數盡快進行海嘯模擬，並結合觀測數據評估可能在香港出現的水位異常。如預料該地震會引發香港出現顯著海嘯，而海嘯會在3小時內抵達香港，天文台會發出海嘯警告，提醒市民採取預防措施。如海嘯可能襲港但估計抵港時高度並不顯著，又或預計顯著海嘯將於超過3小時後才抵港，天文台會發出海嘯報告通知市民。

同場加映：「7月5日」將有大災難？

日本漫畫家竜樹諒在1999年出版的漫畫《我所看見的未來》中，因封面準確寫出「311東日本大地震」的預言而引起廣泛討論。在其中一頁漫畫中，竜樹諒還明確標示了「2025年7月5日，大災難」的可怕字樣。夢境顯示，届時在台灣、菲律賓與日本海域的三角地帶，會發生一場海底爆炸，引發毀滅性海嘯，不但導致日本三分之一國土消失，海嘯還會波及香港；而竜樹諒也預言自己會在這場災難中喪生。

除了漫畫家的預言，近期許多網民更疑似出現「集體預知夢」。在日本論壇、内地微博、Facebook群組、Dcard等社交平台上，在不同時期竟都有人稱夢見相似的末日情景：

在2025年7月初，有超過18層樓高的海嘯來襲，吞沒整座城市。災難發生地點在日本沿海或台灣東部。

其中有網民憶述，曾夢見自己站在沖繩海灘，遠方突然出現一堵高達50公尺的巨浪；夢裡的新聞標題是「2025年7月5日，日本大海嘯」。醒來一查資料，發現真有預言這天發生災難，令他感到毛骨悚然。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

還有曾精準預言特朗普遭槍擊的本港堪輿學家楊天命，在今年初於網絡節目預測2025年世界運勢時，也提及「日本天災」話題，警告要小心日本有大地震：

我專登問個天，日本7、8月有冇大地震，七級或以上嘅大地震，個天話係有嘅。我就自己都講就係話喺7、8月就暫時唔好去日本住。

同場加映：日本4地區出現大地震先兆

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

除此之外，靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象，專家推測與南海海槽的活動有關，可能是巨大地震的前兆。

另外，關東地區千葉縣北西部，為太平洋板塊與菲律賓海板塊碰撞區域，自2021年發生規模5.9地震以來，地震次數持續上升。若這裡發生規模7以上地震，可能成為「直接襲擊首都的地震」，需特別警戒。

東京都青梅市至立川市、府中市的立川斷層帶，有發生規模7.4地震的高潛力。這個斷層帶過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒，未來活動的可能性不可忽視。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：地震保命5招

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：地震23項必備物品

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5