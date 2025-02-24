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乘車安全｜11月起8歲以下兒童坐私家車必須使用安全座椅等設備　違者最高可罰款2000元

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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由今年11月1日起，8歲以下兒童乘坐私家車時須使用兒童束縛設備。（istock圖片）

運輸署今日（24日）提醒私家車司機，由今年11月1日起，兒童乘坐私家車時須使用兒童束縛設備，例如兒童安全座椅，以減低交通意外中兒童的傷亡風險。

新法例規定，8歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。

運輸署表示，除傳統設計的兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等供選擇。

警方可向違反規定的司機發出230元定額罰款通知書；如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2000元。針對個別特殊情況，修訂規例提供兩項法定免責辯護，包括私家車司機有合理理由相信乘客已年滿8歲或身高達1.35米；或司機在緊急情況下接載兒童，例如緊急就診，而未能趕及安排和使用兒童束縛設備。

署方將聯同警方及道路安全議會加強宣傳，向公眾介紹法例要求及設備選購要點，並與消委會合作發布資訊，協助市民作出知情選擇。

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