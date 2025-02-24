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聯網規劃｜議員指港島東人口老化遠超全港平均線　冀聯網合併在不影響現有服務下進行

港聞

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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港島東及港島西聯網將重整。（資料圖片）

醫管局港島東及港島西聯網將於一年內合併，民建聯衞生事務發言人、港島東立法會議員梁熙今早（24日）在電台節目表示，港島東人口老化情況遠超全港平均線，合併需在不影響現有服務質素的情況下進行；又相信合併對病人自身及節省資源均有好處。

有市民關注合併將削減東區醫院服務，梁熙指一個聯網一般服務100萬以上市民，惟目前港島東及港島西聯網分別只有約50至60萬人口，屬「高配」，合併後服務人數仍在100萬左右，仍然合理。他指出，港島東人口老化情況遠超全港平均線，值得注意，合併需在不影響現有服務質素的情況下調整。對於有市民擔心合併會「收咗資源走」，他相信當局「唔會俾呢件事發生」，將持續跟進。

當局早前在第二個10年建院計劃提到，東區醫院將增加500床位，惟現在似乎會取消有關安排。梁熙指，東區醫院走廊非常闊，有空間縮窄騰出空間興建病房，手術室亦分開數層，形容設施「唔太update」，需大規模重建。他引述當局指，東區醫院的重建工作將如廣華醫院「一邊運作，一邊重建」，現時加床位有機會影響重建，認為當局「算係俾到合理解釋」。

醫務衞生局局長早前盧寵茂指，東區醫院外科、內科、婦科、兒科及骨科均會獲保留，重整服務僅佔小部分，惟部分行政服務可能需要精簡。梁熙認為，某些專科服務在某聯網較強，舉例指如東區居民不適被送往東區醫院某專科，其後發現該專科能力不及，需再轉送至港島西聯網，有機會影響病人救治；相反聯網後救護員可按病人情況將其送往最適合的醫院，對病人自身及節省資源均有好處。他又指有機會影響東區醫院的人手及士氣，局方需要處理。

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