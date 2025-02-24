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名人飯局︱寧夏醇酒饗宴梁振英廖碧兒出席　足8吋長花竹蝦蔚為奇觀

休閒消費

撰文： 丹妮絲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「金絲麥香野生花竹蝦」叫人印象難忘

說到近期飲食界盛事，相信定是海鮮餐廳八一漁八聯乘寧夏四大酒莊舉辦的「寧夏醇酒饗宴」，當晚筵開12席，城中名人、明星都有賞面出席，

要有總統級的享受，原來飲杯酒就可以？是次「八一漁八 818」攜手四大寧夏頂級酒莊 —— 西鴿、長和翡翠、賀蘭紅及華昊，將6款產自寧夏賀蘭山的佳釀配搭菜式，為賓客帶來獨一無二的享受。今次的珍釀，還包括曾被國家主席習近平欽點送贈予法國及俄羅斯總統的美酒，確是珍貴的體驗！

八一漁八主廚張偉忠曾任職新加坡中廚協會會長

當日出席嘉賓，包括港區全國政協人大代表全國委員會委員副主席梁振英、商業一台總監兼《在晴朗的一天出發》節目主持人郭志仁、識飲識食的Gourmet Club主理人麥華章等、藝人廖碧兒等。

前菜「八一漁八經典小品」首先以「杏片白花脆皮金衣雞」揭開序幕，由爽滑手工蝦滑襯托起金黃雞皮，配以金蒜及杏片增香提味，與長和翡翠珍藏霞多麗的柑橘與杏片香氣相輔相成；「鮮沙薑撈蟶子皇」以蘇格蘭蟶子皇搭配沙薑醬，突顯海鮮的自然鮮甜；「日式皮蛋醬馬糞海膽豆腐」配搭新鮮，以皮蛋醬為基底，配搭木魚高湯凍豆腐，最後以馬糞海膽及三文魚子點綴。

「脆鱗日本馬頭魚柳佐秘制味噌豉油」

主菜「金絲麥香野生花竹蝦」令人印象難忘，特大馬來西亞野生花竹蝦每隻足8吋長，蝦味濃郁。主廚以黃油在鑊中慢推出絮絮金黃蛋絲，十分香脆；先試一口蝦，再呷一口西鴿N28霞多麗，更能細味酒的清新水果香氣；另一美食推介是「脆鱗日本馬頭魚柳佐秘制味噌豉油」，以日式立鱗燒手法烹調，魚鱗十級香脆，與軟嫩的魚肉形成強烈對比。

單尾的「梅香馬友鹹魚雞粒炒鴛鴦飯」亦相當出色，大廚將香米、炸米及芋頭粒同炒，為飯底增添質感，梅香鹹魚、新鮮蝦子更是錦上添花；晚宴最後以甜品三重奏畫下句點，當中包括︰原個雪燕香芒椰子盅、檸檬白酒咖喱撻，以及迷你芝士蛋糕，各有特色。

「煙燻醉酒鵝肝魚子醬乳豬

「煙燻醉酒鵝肝魚子醬乳豬」則採用先醉後燻的工序，以紹興酒及汾酒醃製鵝肝後，再以荔枝木煙燻，搭配香脆乳豬及魚子醬，配上西鴿N28馬爾貝克，蘭花與玫瑰香氣與煙燻鵝肝的香濃完美融合。

「紅酒低溫慢煮和牛尾」是另一「中菜西吃」的示範作，張師傅選用澳洲頂級和牛尾，經過紅酒五小時低溫慢煮，以西菜常用的百里香、茄膏，配以亞洲色彩的調味料如八角、桂皮、砂朥越白胡椒等調成醬汁，配以長和翡翠珍藏馬瑟蘭的優雅結構，滋味悠長。

這晚的美酒佳餚，每桌放滿酒杯已經蔚為奇觀，因為每位都能品嘗到寧夏四大酒莊共6款紅白酒，配搭張師傅特別炮製的美食，由頭到尾都食到豎起手指公。
 

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