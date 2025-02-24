家居意外︱陳柏宇歲半細女跌穿頭縫7針留疤　符曉薇分享事發片報平安：食得走得

▲ 細女Audrey踏空梳化跌穿頭縫7針留疤，陳柏宇心痛得爆喊！

【陳柏宇/符曉薇/家居意外】歌手陳柏宇（Jason）月中舉行演唱會，獲太太與兩名女兒在台下支持，細女Audrey更開心得滿場飛，非常可愛！豈料相隔數天，Audrey即發生意外，在家中不慎踏空梳化，撞穿頭入院縫7針，陳柏宇更內疚得在醫院爆喊，並致電身在台灣的老婆，獲對方隔空安慰。

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兒童家居意外︱陳柏宇細女撞穿頭入院縫7針

Jason與老婆符曉薇（Leanne）婚後育有兩名女兒，大女Abigail 6歲，細女Audrey下月就滿2歲，他們一家定時做早餐直播，分享湊女日常，深得網民喜愛。Leanne日前在社交平台上載一條Andrey跌倒的影片，就嚇親不少粉絲，當時身在台灣的Leanne透過家中閉路電視畫面可見，Jason與兩名女兒正在客廳，Jason在餐枱整理東西，Audrey則在梳化旁徘徊，而Abigail則站在妹妹附近。

豈料Jason離開餐枱再向前走的一瞬間，Audrey走到梳化前，並爬上扶手位置，而梳化扶手和窗台中間有一空隙，上面隨意放上兩個咕𠱸，當Audrey爬上梳化後，她想坐在咕𠱸上，卻不幸踏空墮地，後腦撞向牆，頓時放聲大哭，目睹經過的家姐亦被嚇倒，即向前查看妹妹情況，影片到此終止。

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兒童家居意外︱陳柏宇致電老婆內疚爆喊

另一條影片是Jason與Leanne的WhatsApp錄音對話，Jason見愛女縫針大哭，他心痛得在電話中跟老婆說︰「我擺低咗佢，我就喊啦！」繼而泣不成聲，Leanne隨即安慰老公說︰「唔好喊，爸爸，知道，加油爸爸，你好叻！如果你唔喺度，換轉係我可能仲驚。」

兒童家居意外︱Leanne為細女報平安：依家食得走得

Leanne又為Audrey報平安︰「大家唔使擔心，柯住好勇敢，今日跌咗落地下撼親，個頭縫咗七針，雖然同爸爸分開嗰陣時，喊到七彩（爸爸都喊到七彩）護士話縫到中段妹妹都已經冇喊，好乖咁俾醫生縫針，妹妹暫時精神好好，縫完針護士仲俾咗包餅餅我哋，妹妹食晒啦，家姐好擔心妹妹，唔夠膽陪妹妹去醫院，唔想見到妹妹喊，家姐好傷心，見到妹妹返屋企，佢好開心，妹妹都係醫院不停問Abi呢。」

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事發後1日，Jason恢復「父女早餐」直播，見到縫針後的Audrey仍十分活潑，在餐椅上坐不定，令一眾網民放下心頭大石，又留言安慰：「小朋友，跌跌碰碰僅有嘅，冇事就好」、「小朋友真係睇少一眼都唔得， 個咕臣真係好陰人，祝妹妹早日康復，走出陰影。」Jason也有回覆網民︰「妹妹冇事，瞓得好好。」

之後Leanne再分享Audrey照片報平安：「阿妹話唔使擔心，我而（依）家食得走得，雖然條疤痕大啲，媽媽肉痛啲，但係都冇阻我玩同食嘅心，唔信試吓攞盒士多啤梨喺我面前。」並分享Audrey吃飯和受傷縫針位置的照片，見到Audrey的「後尾枕」傷痕很深，相信受傷當下一定很痛，祝Audrey早日康復呀！

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