  • 19°C
香港時間：2025224日 (一) 14:50

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家居意外︱陳柏宇歲半細女跌穿頭縫7針留疤　符曉薇分享事發片報平安：食得走得

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

細女Audrey踏空梳化跌穿頭縫7針留疤，陳柏宇心痛得爆喊！

【陳柏宇/符曉薇/家居意外】歌手陳柏宇（Jason）月中舉行演唱會，獲太太與兩名女兒在台下支持，細女Audrey更開心得滿場飛，非常可愛！豈料相隔數天，Audrey即發生意外，在家中不慎踏空梳化，撞穿頭入院縫7針，陳柏宇更內疚得在醫院爆喊，並致電身在台灣的老婆，獲對方隔空安慰。

點擊圖片放大
+7
+6

兒童家居意外︱陳柏宇細女撞穿頭入院縫7針

Jason與老婆符曉薇（Leanne）婚後育有兩名女兒，大女Abigail 6歲，細女Audrey下月就滿2歲，他們一家定時做早餐直播，分享湊女日常，深得網民喜愛。Leanne日前在社交平台上載一條Andrey跌倒的影片，就嚇親不少粉絲，當時身在台灣的Leanne透過家中閉路電視畫面可見，Jason與兩名女兒正在客廳，Jason在餐枱整理東西，Audrey則在梳化旁徘徊，而Abigail則站在妹妹附近。

豈料Jason離開餐枱再向前走的一瞬間，Audrey走到梳化前，並爬上扶手位置，而梳化扶手和窗台中間有一空隙，上面隨意放上兩個咕𠱸，當Audrey爬上梳化後，她想坐在咕𠱸上，卻不幸踏空墮地，後腦撞向牆，頓時放聲大哭，目睹經過的家姐亦被嚇倒，即向前查看妹妹情況，影片到此終止。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

兒童家居意外︱陳柏宇致電老婆內疚爆喊

另一條影片是Jason與Leanne的WhatsApp錄音對話，Jason見愛女縫針大哭，他心痛得在電話中跟老婆說︰「我擺低咗佢，我就喊啦！」繼而泣不成聲，Leanne隨即安慰老公說︰「唔好喊，爸爸，知道，加油爸爸，你好叻！如果你唔喺度，換轉係我可能仲驚。」

兒童家居意外︱Leanne為細女報平安：依家食得走得

Leanne又為Audrey報平安︰「大家唔使擔心，柯住好勇敢，今日跌咗落地下撼親，個頭縫咗七針，雖然同爸爸分開嗰陣時，喊到七彩（爸爸都喊到七彩）護士話縫到中段妹妹都已經冇喊，好乖咁俾醫生縫針，妹妹暫時精神好好，縫完針護士仲俾咗包餅餅我哋，妹妹食晒啦，家姐好擔心妹妹，唔夠膽陪妹妹去醫院，唔想見到妹妹喊，家姐好傷心，見到妹妹返屋企，佢好開心，妹妹都係醫院不停問Abi呢。」

點擊圖片放大
+3
+2

事發後1日，Jason恢復「父女早餐」直播，見到縫針後的Audrey仍十分活潑，在餐椅上坐不定，令一眾網民放下心頭大石，又留言安慰：「小朋友，跌跌碰碰僅有嘅，冇事就好」、「小朋友真係睇少一眼都唔得， 個咕臣真係好陰人，祝妹妹早日康復，走出陰影。」Jason也有回覆網民︰「妹妹冇事，瞓得好好。」

之後Leanne再分享Audrey照片報平安：「阿妹話唔使擔心，我而（依）家食得走得，雖然條疤痕大啲，媽媽肉痛啲，但係都冇阻我玩同食嘅心，唔信試吓攞盒士多啤梨喺我面前。」並分享Audrey吃飯和受傷縫針位置的照片，見到Audrey的「後尾枕」傷痕很深，相信受傷當下一定很痛，祝Audrey早日康復呀！

相關內容:

育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動

星二代學校｜陳柏宇大女讀2間學校擬加國升學　創價幼稚園畢業學費全年幾多？

【星二代開學】陳柏宇女兒轉讀國際學校？　全年學費近20萬鋪路加國升學

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代學校｜陳柏宇大女讀2間學校擬加國升學　創價幼稚園畢業學費全年幾多？
13:27 2024/03/07
星二代學校｜陳柏宇大女讀2間學校擬加國升學　創價幼稚園畢業學費全年幾多？
兒童打針｜陳柏宇細女打完「一歲針」發燒40度+低燒　醫生解答5大常見副作用【附紓緩不適方法】
17:13 2024/03/15
兒童打針｜陳柏宇細女打完「一歲針」發燒40度+低燒　醫生解答5大常見副作用【附紓緩不適方法】
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
19:43 2024/06/05
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
17:26 2024/11/25
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動

你可能感興趣

星二代學校｜陳柏宇大女讀2間學校擬加國升學　創價幼稚園畢業學費全年幾多？
13:27 2024/03/07
星二代學校｜陳柏宇大女讀2間學校擬加國升學　創價幼稚園畢業學費全年幾多？
兒童打針｜陳柏宇細女打完「一歲針」發燒40度+低燒　醫生解答5大常見副作用【附紓緩不適方法】
17:13 2024/03/15
兒童打針｜陳柏宇細女打完「一歲針」發燒40度+低燒　醫生解答5大常見副作用【附紓緩不適方法】
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
19:43 2024/06/05
不一樣的爸媽︱符曉薇兩歷喪子之痛第3胎患愛德華氏症　一文拆解與天使綜合症分別
陳柏宇 符曉薇 爸媽心聲 兒童健康 歌手

最高瀏覽

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）