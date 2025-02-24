另類裝修｜深水埗單位驚現「靈堂風」裝修　全屋鋪滿瓷磚超詭異嚇親網民：周身唔聚財

▲ 深水埗單位「靈堂風」豪華裝修，全屋舖滿瓷磚嚇親網民「周身唔聚財」。

【另類裝修/復古/二手樓裝修】家居裝修常見的有簡約又或北歐風，但近日卻有詭異風格？日前有網民於討論區分享多張深水埗二手樓的相片，屋內舖滿密集的「復古」瓷磚，別樹一格的設計，被評論為「靈堂風」，惹大批網民熱議。

另類裝修｜深水埗二手樓「靈堂風」詭異設計

日前有網民於連登討論區分享多張深水埗二手樓的照片，並指該單位的裝修風格「極具特色」，更形容其為「靈堂風豪裝」。從照片中可見，三房一廳的單位，家電齊備，雖說窗位不多，但仍十分光猛，惟裝修風格獨特，屋內的客廳、廁所及睡房，由牆身至地下統一使用了同花紋及顏色的瓷磚，只有廚房的牆身使用了純白色瓷磚。其風格相當少見，故此增添不少詭異感。

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另類裝修｜網民形容裝修風格似「廁所」

單位的設計引來不少網民留言，有人形容單位「好似成屋變咗廁所咁」，也有人指出其風格是六、七十年代的裝修風格，不少唐樓仍可見其設計，「呢啲係六十尾七十頭裝修風格，全屋花磚，當年唔係窮人裝修……深水埗西環灣仔啲舊樓有唔少」、「感覺係啲好舊嘅唐樓，係啲嫲嫲爺爺屋企feel」、「70年前風格，復古」。

不過仍有不少人認為單位異常恐怖「睇相都周身唔聚財」、「好似漫畫俾人封印住係個空間唔俾走嗰啲」、「睇相都又寒又濕」、「骨灰級裝修」、「就咁睇相都唔舒服，日日對住應該好易有心理問題」。

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裝修津貼︱港女裝修獲8萬津貼 殘舊單位變靚靚安樂窩即睇申請條件

▲ 港女裝修獲8萬津貼 殘舊單位變靚靚安樂窩即睇申請條件

擁有靚靚安樂窩是不少人的夢想，不過裝修費昂貴，不是人人都負擔得起！有港女最近指獲裝修公司協助申請「60歲長者資助」，得以翻新家居環境，更將成果照放上網，令到不少網民羨慕！市建局維修津貼最高可獲$8萬，但需符合5大條件，不過仍要留意當中有3大伏位！

而要申請市建局維修津貼，需要符合5大條件，點擊下圖觀看：

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