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哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置　創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《哪吒之魔童鬧海》刷新華語電影及動畫電影開畫票房紀！

【哪吒之魔童鬧海 / 哪吒2 / 魔雪奇緣／色，戒 / 票房】近日內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）成爲中國影史首部破百億票房的動畫，亦是目前唯一一套打入全球影史票房榜前十的非荷里活電影，成功掀起了全城熱話。

根據香港票房有限公司的紀錄，剛於上週六（2月22日）上映的《哪吒之魔童鬧海》打破歷年紀錄，以港幣601.82萬元(港澳兩地票房667.41萬元) 刷新香港歷年華語電影開畫日的票房記錄，同時亦打破了動畫電影開畫日的票房記錄，成為單日票房冠軍。

哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一

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哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》打破兩項開畫日記錄

在此之前，華語電影最高開畫票房紀錄是由2007年上映的《色，戒》所創，其開畫日的票房為港幣263.41萬元。

至於動畫電影最高開畫票房紀錄是由2019年上映的《魔雪奇緣2》所創，其開畫日的票房為港幣 578.93萬元。

《哪吒之魔童鬧海》打破過去兩項開畫日記錄，成績驕人，相信票房有望再創新高。

香港歷年開畫票房最高票房的五部華語電影：

影片名稱開畫日期開畫票房 (HK$)累積總計 (HK$)
哪吒之魔童鬧海22/02/2025$6,018,203上映中
色，戒26/09/2007$2,634,133$48,758,480
英雄19/12/2002$1,545,886$26,671,003
那些年,我們一起追的女孩20/10/2011$1,451,265$61,862,731
十面埋伏15/07/2004$1,328,814$14,296,602

 香港歷年開畫票房最高票房的五部動畫電影：

影片名稱開畫日期開畫票房 (HK$)累積總計 (HK$)
哪吒之魔童鬧海22/02/2025$6,018,203上映中
魔雪奇緣 223/11/2019$5,789,381$57,349,103
迷你兵團09/07/2015$5,476,000$78,404,191
超級瑪利歐兄弟大電影05/04/2023$5,469,193$52,521,301
怪獸大學11/07/2013$5,031,687$77,407,664

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哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一

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