哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置 創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
【哪吒之魔童鬧海 / 哪吒2 / 魔雪奇緣／色，戒 / 票房】近日內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）成爲中國影史首部破百億票房的動畫，亦是目前唯一一套打入全球影史票房榜前十的非荷里活電影，成功掀起了全城熱話。
根據香港票房有限公司的紀錄，剛於上週六（2月22日）上映的《哪吒之魔童鬧海》打破歷年紀錄，以港幣601.82萬元(港澳兩地票房667.41萬元) 刷新香港歷年華語電影開畫日的票房記錄，同時亦打破了動畫電影開畫日的票房記錄，成為單日票房冠軍。
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關 內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》打破兩項開畫日記錄
在此之前，華語電影最高開畫票房紀錄是由2007年上映的《色，戒》所創，其開畫日的票房為港幣263.41萬元。
至於動畫電影最高開畫票房紀錄是由2019年上映的《魔雪奇緣2》所創，其開畫日的票房為港幣 578.93萬元。
《哪吒之魔童鬧海》打破過去兩項開畫日記錄，成績驕人，相信票房有望再創新高。
香港歷年開畫票房最高票房的五部華語電影：
|影片名稱
|開畫日期
|開畫票房 (HK$)
|累積總計 (HK$)
|哪吒之魔童鬧海
|22/02/2025
|$6,018,203
|上映中
|色，戒
|26/09/2007
|$2,634,133
|$48,758,480
|英雄
|19/12/2002
|$1,545,886
|$26,671,003
|那些年,我們一起追的女孩
|20/10/2011
|$1,451,265
|$61,862,731
|十面埋伏
|15/07/2004
|$1,328,814
|$14,296,602
香港歷年開畫票房最高票房的五部動畫電影：
|影片名稱
|開畫日期
|開畫票房 (HK$)
|累積總計 (HK$)
|哪吒之魔童鬧海
|22/02/2025
|$6,018,203
|上映中
|魔雪奇緣 2
|23/11/2019
|$5,789,381
|$57,349,103
|迷你兵團
|09/07/2015
|$5,476,000
|$78,404,191
|超級瑪利歐兄弟大電影
|05/04/2023
|$5,469,193
|$52,521,301
|怪獸大學
|11/07/2013
|$5,031,687
|$77,407,664
紅豆︱任達華鄧麗欣齊支持新導演 Stephy坦言從小覺得華哥是爸爸
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關 內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：