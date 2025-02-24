哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》取代《色，戒》《魔雪奇緣2》位置　創華語電影及動畫電影開畫票房新紀錄

▲ 《哪吒之魔童鬧海》刷新華語電影及動畫電影開畫票房紀！

【哪吒之魔童鬧海 / 哪吒2 / 魔雪奇緣／色，戒 / 票房】近日內地動畫《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）成爲中國影史首部破百億票房的動畫，亦是目前唯一一套打入全球影史票房榜前十的非荷里活電影，成功掀起了全城熱話。

根據香港票房有限公司的紀錄，剛於上週六（2月22日）上映的《哪吒之魔童鬧海》打破歷年紀錄，以港幣601.82萬元(港澳兩地票房667.41萬元) 刷新香港歷年華語電影開畫日的票房記錄，同時亦打破了動畫電影開畫日的票房記錄，成為單日票房冠軍。

哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關 內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一

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哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》打破兩項開畫日記錄

在此之前，華語電影最高開畫票房紀錄是由2007年上映的《色，戒》所創，其開畫日的票房為港幣263.41萬元。

至於動畫電影最高開畫票房紀錄是由2019年上映的《魔雪奇緣2》所創，其開畫日的票房為港幣 578.93萬元。

《哪吒之魔童鬧海》打破過去兩項開畫日記錄，成績驕人，相信票房有望再創新高。

香港歷年開畫票房最高票房的五部華語電影：

影片名稱 開畫日期 開畫票房 (HK$) 累積總計 (HK$) 哪吒之魔童鬧海 22/02/2025 $6,018,203 上映中 色，戒 26/09/2007 $2,634,133 $48,758,480 英雄 19/12/2002 $1,545,886 $26,671,003 那些年,我們一起追的女孩 20/10/2011 $1,451,265 $61,862,731 十面埋伏 15/07/2004 $1,328,814 $14,296,602

香港歷年開畫票房最高票房的五部動畫電影：

影片名稱 開畫日期 開畫票房 (HK$) 累積總計 (HK$) 哪吒之魔童鬧海 22/02/2025 $6,018,203 上映中 魔雪奇緣 2 23/11/2019 $5,789,381 $57,349,103 迷你兵團 09/07/2015 $5,476,000 $78,404,191 超級瑪利歐兄弟大電影 05/04/2023 $5,469,193 $52,521,301 怪獸大學 11/07/2013 $5,031,687 $77,407,664

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