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考試移民｜教育局正檢視大專「本地生」定義　立法會議員鄧飛：有逼切性需要修改

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 22 分鐘前

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教聯會立法會議員鄧飛認為，有逼切性需要修改「本地生」的定義。（鄧飛FB圖片）

【考試移民 / 高才通 / 搶人才】多項人才入境計劃的子女可用本地生身份入學，衍生「考試移民」爭議。教育局早前指正檢視本港專上院校取錄學生時「本地生」的定義，有立法會議員認為有逼切性需要修改。

教聯會立法會議員鄧飛表示，對於「本地生」的定義，當局有豐富的海外及內地經驗可作參考，例如內地部分省市為堵截「高考移民」，亦要求學生須在當地居留一定年期才符合資格，形容居留3年儼如「國際慣例」。

他強調，在面對政府財赤問題的前題下，當局應盡快檢視「本地生」的定義，畢竟「本地生」與「非本地生」的學費相差近5倍；而在政府資助方面亦是令人關注的問題。

鄧飛指，剛來港的「新本地生」如果入讀私立學校、國際學校就沒有影響，因為無關政府資助；但經調查發現，事實上佔一半以上的「新本地生」都會去公辦學校及直資學校升學，即是有政府資助；而如果在公辦學校，即是津校，更是免學費的，這就明顯存在問題。

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