名校校慶︱聖若瑟書院150周年開放日　方力申婚後首現身老師揭為人露口風想生仔入讀母校

▲ 方力申返母校聖若瑟書院出席150周年校慶開放日。

【聖若瑟書院/名校/方力申/中西區中學】傳統名校聖若瑟書院（St. Joseph’s College, SJC）為慶祝創校150周年，於昨日（23日)舉行開放日。當日聖若瑟師生、家長、校友、市民共聚堅尼地道7號校舍，一同SJC見證悠久歷史。其中1997年畢業及剛新婚的方力申(小方)返母校，與任教他的中文科老師一同受訪，小方更表示將來生兒子，想入讀自己的母校。

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聖若瑟書院150周年校慶︱方力申：聖若瑟教我要敢於發聲

前港泳將的方力申對SJC感情深厚，曾為母校的翻新與重建工程進行環島泳45公里籌款，他接受TOPick記者訪問時，提到SJC給他的啟發是

有鼓正義感，敢於發聲，成功為小泳手爭取。

去年7月，小方公開批評香港游泳總會(泳總)制度不公,指其泳會一名9歲男學生因「泳會級別不夠高」而被拒參加錦標賽，此事引發社會廣泛關注，泳總隨後召開特別會議，通過相關泳手可以個人身份參加分齡游泳錦標賽。及後泳總與方力申、立法會議員何敬康等人會面後，承諾作出改革。

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聖若瑟書院150周年校慶︱方力申帶太太見老師

而方力申就算畢業多年，仍然與教過他的老師保持聯絡，維繫師生情。其中中一至中三任教小方的中文科周老師，就大讚小方尊師重道，「每年我生日第一個收到他的生日快樂短訊。」周老師表示小方有帶太太葉萱見她「一齊吃飯，葉萱好乖，好愛小方。」周老師坦言對小方印象特別深刻:「好乖、好善良、好懂事、好孝順，對老師好好，試過有一段時間學頑皮，但一溝通就改善，印象好深，因為好少學生咁聽話。」

聖若瑟書院是男校，對此小方露口風希望將來生仔都可以入讀母校，「名校未必個個入到，要睇佢夠唔夠叻，希望佢都返嚟讀書。」

對於有什麼寄語給師弟，小方表示ST.JO仔讀得又玩得，不需要鼓勵，

最簡單是在街上見到師弟打聲招呼，他們叫聲我師兄，KEEP住傳統就夠。



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