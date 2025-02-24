美食速報｜星巴克焗蛋系列香港首度登場　Milky Island商品粉色設計浪漫滿杯

▲ 星巴克焗蛋系列香港首度登場，配春日特飲，營養滿分。

星巴克焗蛋系列在今個春天於香港首度登場，率先推出的彩椒芝士焗蛋、番茄羅勒焗蛋白及香草忌廉芝士焗蛋白，嫩滑鬆軟的蛋漿完美包裹着鮮甜蔬菜與香濃芝士，每一口都為你帶來味覺享受和滿足感。

這個全新的焗蛋系列，將於明日（2月25日），在全線香港星巴克分店供應，帶來醒神的一天。無論是搭配咖啡，還是作為早餐或下午茶，焗蛋系列不僅營養豐富，亦是追求高蛋白飲食的最佳之選。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

為迎接春日甜蜜時光，星巴克同步推出全新春季限定飲品。凍草莓麻糬醇香鮮奶抺茶以粉嫩的櫻花色調喚醒春日氛圍，而蜜糖鳥結糖燕麥奶特濃咖啡、蜜糖鳥結糖燕麥奶咖啡星冰樂®和蜜糖鳥結糖燕麥奶忌廉星冰樂®則以濃郁的蜂蜜鳥結糖香氣，配上絲滑的燕麥奶泡沫，為你帶來驚喜滋味。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，星巴克「Milky Island」商品系列，以浪漫粉色為設計主調，配合你型格的清新造型，是春日外帶飲料的最佳選擇。商品於即日起在全綫香港及澳門星巴克分店，以及香港星巴克網上商店發售。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】