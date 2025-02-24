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美食速報｜星巴克焗蛋系列香港首度登場　Milky Island商品粉色設計浪漫滿杯

休閒消費

發布時間： 21 分鐘前

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星巴克焗蛋系列香港首度登場，配春日特飲，營養滿分。

星巴克焗蛋系列在今個春天於香港首度登場，率先推出的彩椒芝士焗蛋、番茄羅勒焗蛋白及香草忌廉芝士焗蛋白，嫩滑鬆軟的蛋漿完美包裹着鮮甜蔬菜與香濃芝士，每一口都為你帶來味覺享受和滿足感。

這個全新的焗蛋系列，將於明日（2月25日），在全線香港星巴克分店供應，帶來醒神的一天。無論是搭配咖啡，還是作為早餐或下午茶，焗蛋系列不僅營養豐富，亦是追求高蛋白飲食的最佳之選。

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為迎接春日甜蜜時光，星巴克同步推出全新春季限定飲品。凍草莓麻糬醇香鮮奶抺茶以粉嫩的櫻花色調喚醒春日氛圍，而蜜糖鳥結糖燕麥奶特濃咖啡、蜜糖鳥結糖燕麥奶咖啡星冰樂®和蜜糖鳥結糖燕麥奶忌廉星冰樂®則以濃郁的蜂蜜鳥結糖香氣，配上絲滑的燕麥奶泡沫，為你帶來驚喜滋味。

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另外，星巴克「Milky Island」商品系列，以浪漫粉色為設計主調，配合你型格的清新造型，是春日外帶飲料的最佳選擇。商品於即日起在全綫香港及澳門星巴克分店，以及香港星巴克網上商店發售。

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