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小學呈分試｜小學與港大合作推運動AI App　記錄課後體育活動兼分析動作準確度

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

保良局朱正賢小學今學年與港大合作，推運動AI應用程式Robocoach。（校方提供）

小學體育科將於2026/27學年首度納入小五、小六生的升中呈分試，保良局朱正賢小學今學年與香港大學運動人工智能實驗室合作，推運動AI應用程式Robocoach，供學生在課後繼續進行體育活動，及供家長上載學生活動紀錄，讓學生從小習慣每日有適量運動。

RoboCoach透過鏡頭偵測學生運動動作，利用人工智慧技術，精準追蹤和分析仰臥起坐和平板支撐等鍛鍊動作。程式內有不同的運動項目，包括開合跳、跳繩、提腿、深蹲等，並提供示範動作。

學生進行活動前，會使用手機或平板電腦登入RoboCoach系統，系統透過電子工具的鏡頭偵測學生運動動作，先利用人工智能技術分析學生的骨架和肢體動作，再配合人工智慧技術，可以即時精準追蹤和分析學生進行仰臥起坐和平板支撐等鍛鍊動作是否符合標準。

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保良局朱正賢小學校長高凱聯稱，通過應用程式Robocoach，學生可在課後進行任何體能活動，實時分析動作準確度，體育老師亦會定期制定階段性運動計劃，讓學生循序漸進地運用課餘時間進行運動，家長和老師也可透過程式檢查學生的進度，並配合校本獎勵計劃，獎勵積極參與運動的學生，系統並設置排行榜，激勵學生彼此進步。

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