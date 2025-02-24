哪吒2｜《哪吒之魔童鬧海》香港票房輕易破千萬 盤點15大金句：我命由我不由天！
撰文： 文體藝online
發布時間： 1 小時前
【哪吒之魔童鬧海 / 動畫電影 / 台詞金句】中國影史首部破百億票房電影、全球動畫電影票房第一的電影 《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2），內地自大年初一上映至今已不斷打破內地影史票房成績；於上周六（2月22日）在港澳戲院全線上映。
《哪吒2》以6,018,203元刷新香港歷年華語電影開畫日的票房紀錄，同時亦打破了動畫電影開畫日的票房紀錄，成為單日票房冠軍；截至23日下午1時，香港票房已衝破1,000萬元。
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關 內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
電影除跌宕起伏的劇情、美輪美奐的特效及振聾發聵的配樂，更有主角頻頻道出意味深長的台詞，字字珠璣，引人深思。本文整合《哪吒》系列電影中深入人心的15大金句，涵蓋成長勵志、人生哲思、個人命運及親情友情。
1. 我命由我不由天。 ---哪吒
2. 若命運不公，就和它鬥到底。 ---哪吒
3. 因為我們都太年輕，不知天高地厚。 ---哪吒
4. 難道你還想改變這世界？-我想試試。 ---哪吒/敖光（東海龍王）
5. 世間從無宿命，只有不敢掙扎的懦夫。 ---申公豹
6. 人心中的成見是一座大山，任你怎麼努力都休想搬動。 ---申公豹
7. 若前方無路，我便踏出一條路；若天地不容，我就扭轉這乾坤。 ---哪吒/敖丙
8. 為了你，我願意付出一切。 ---哪吒
9. 命運不是判決書，而是全力以赴的背水一戰。 ---哪吒
10. 真正的英雄，不是沒有軟肋，而是敢直面軟肋。 ---申公豹
11. 娘從來沒在乎過你是魔是仙，娘只知道你是娘的兒！ ---殷夫人
12. 別人的看法都是狗屁，你是誰只有你自己說了才算。 ---哪吒
13. 能人所不能，忍人所不忍，無視世俗之偏見，突破心中之魔障。 ---太乙真人
14. 以前我一直在躲，在藏，知道無路可走，我才明白該如何面對這世界。 ---哪吒
15. 父王只是想用自己的經驗為你某個幸福，但現在看來，父輩的經驗是過往，未必全對。你的路還需你去闖，今後，忠於自己內心的選擇吧！ ---敖光（東海龍王）
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