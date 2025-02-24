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男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男  周殷廷10多年1日僅食1餐  自爆只吃2類食物

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【周殷廷／YAN TING/減肥／】周殷廷YAN TING入行多年，近年開始嶄露鋒芒！由出道開始就已經一身肌肉Man爆的他，過去曾重達180磅（約81kg）的他喪減後變身腹肌型男，日前他於訪談節目中分享自爆驚人飲食習慣，指自己已有十幾年每日僅食1餐、並且只食2類食物以維持健康。

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Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

現年35歲周殷廷YAN TING入行多年，星途一直充滿波折，直到2021年因一首歌曲爆紅，並以腹肌型男的Man爆型像為大眾所熟知。不過身材超FIT、形象極為剛陽的他，其實過去曾是一名重達180磅（約81kg）的「肥仔」，為了入行毅然健身減肥，成功逆襲成腹肌型男。

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周殷廷過去曾接受Youtubr頻道「24HERBS」訪談時分享，自爆自己有生酮飲食（Keto）及禁食（Fasting）習慣，進行「每日一餐（One meal a day）」已經10多年，十幾年來除了每日或數日僅食1餐之餘，以助身體排毒，飲食方面則只會食肉及脂肪，完全不攝取任何糖分，連水果亦不吃。

他坦言自己每日24小時內只會進食一餐，通常會於完成整日工作後才會進食，然後等到食物消化後才進睡，選擇於晚上進食，是因為可以令他全日都「有些東西可以期待」，讓他在工作結束後可以享用一些令他開心的食物：

我覺得（這樣）除了可以令我身體變得健康之餘，亦可以令我更珍惜食物。

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健康飲食｜郭富城曾自爆1日食1餐維持體重 營養師拆解「23:1斷食法」

體重30年來不變、長期維持在63公斤（約139磅）的「舞台王者」郭富城（Aaron）早前曾於節目《聲生不息》官方節錄成短片中分享作息，指自己因為一吃就很容易胖，因此為了維持體重，早上不會進食，起床後就吃個麵包、之後每日只吃一餐，而除了郭富城外，古天樂亦曾分享過自己也是一天只吃一餐

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台灣營養師高敏敏過去就曾在Facebook詳細介紹了這種一天一餐飲食法，亦即是「23：1斷食法」的利弊。

高敏敏指，「23：1斷食法」又稱為One Meal A Day斷食法。當中的「1」代表規定每天只有1個小時的時間可以進食，而「23」則代表每天有23個小時要保持空腹，期間若感到肚餓，亦只能飲用不含熱量的飲品，如清水及無糖茶。

高敏敏表示，「23：1斷食法」幫忙維持身形的成效顯著，但這種斷食法並不適合所有人，也不宜長時間執行。若要長期執行「23：1斷食法」，必須定期有營養師作出檢視與適當調整。

她續指，若民眾在執行「23：1斷食法」前，必需先了解自己是否合適，因並非每個人的身體也能負荷這種斷食法。而她亦不建議以下8種人進行「23：1斷食法」：

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    • 同場加映｜10種常見減肥法的錯誤觀念

    台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁指出，自己當了那麼久減重醫生，發現大家很愛「把一個好觀念推到極端」，力求速效，結果導致反效果。因此，他盤點以下10種常見減肥法的錯誤觀念：

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    資料來源：24HERBS

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