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東張西望︱港婦汗蒸幕打卡惹禍滯留韓國8個月回港　被罰近$12萬網民鬧零悔意

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撰文： 文體藝online

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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港婦在韓國汗蒸幕打卡被捕滯留8個月終回港。　

【東張西望 / 韓國 / 濟州 / 汗蒸幕】TVB《東張西望》曾報道港婦劉太（化名）於去年7月與朋友隨旅行團到韓國濟州旅遊，但劉太到汗蒸幕卻影相打卡，懷疑拍到多名女子裸體，結果當場被捕並禁止離境，惹上官非的她滯留在韓國。報導推出，一度引起網絡討論。

事發至今8個月，《東張西望》在昨晚報道，劉太終於能回港，丈夫劉生帶同幾位好友到機場接機，劉太一見親友情緒激動，並即與在場接機的兩位好姊妹相擁。劉生接機後，更即送太太到茶樓飲茶。而《東張西望》節目組，派出主持俞可程到場直撃過程。

東張西望丨港婦遊濟州汗蒸幕打卡被捕　滯留韓國街頭痛哭：冇人幫到我

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東張西望︱汗蒸幕「打卡」惹禍

當日事件起因是67歲港婦劉太去年7月跟旅行團遊南韓濟州，可是在汗蒸幕「打卡」涉拍到其他女性浴客裸體，當場被捕並禁離境滯留當地。

於是劉先生《東張西望》接獲求助，劉先生接受訪問稱太太喜歡外遊拍照，於內地溫泉時亦習慣「打卡」。

《東張西望》派攝製隊到濟州島訪問劉太了解事件，劉太稱當時拍3張照片後，一位當地女士向工作人員投訴，要求看手機，被拍的人看完後就刪除該照片，事後這位女士亦回到汗蒸幕繼續活動。

劉太打算離開時，這位女士攔住她並報警。次後，劉太被關在警署3天，及後被檢察官要求她繼續留在濟州，由此滯留。

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東張西望︱罰款近12萬港元

對於今次終可回香港，劉太稱非常開心，並感謝《東張西望》幫助，表示現在身心疲累，希望可休息。她透露，被南韓法庭以「電話攝影罪」罰款2000萬韓圜（近12萬港元)，現在要想辦法還債。

而劉生亦指太太不適應當地飲食由此明顯消瘦，更無奈稱：「好無辜，咁無咗幾十萬，影幅相啫」，劉太也表示這幾天要先好好休息：「心真的很累。」至於為何終於可以回港，《東張西望》預告在今晚講劉太終離開韓國的關鍵。

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東張西望︱網人批評零悔意

可是節目播出後，大少網民紛紛在《東張+》社交平台留言批評劉生劉太到今仍然沒有悔意。

分別留言：「影相都要用腦，如果係香港一樣都係犯法，唔好講到好無辜咁，如果係你自己比（俾）人影到一樣會唔開心，所以下次旅行唔好再掉香港人既（嘅）面！」、「妳自己連口罩都吾（唔）除，人地（哋）赤裸裸咁比（俾）妳影哂，應為自己無辜就除口罩咁上訴啦，呸」、「不知廉恥，仍然不知悔改，仲要講到自己先至係受害者，自我中心超強的人才」、「訪問中兩公婆毫無悔意，不識反省」。

另外，因為劉生在節目所見，在接機時劉生也不忘用手機拍下情，因此另有網民指：「原來個老公都咁鍾意用手機影相 彩（採）訪緊重咁重要用手機影相 。改下啲壞習慣唔好咩都影一餐啦 。」、「佢老公好識把握時機，用手機拍低靚靚女主持」。

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