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時尚速報｜Kylie Minogue《Tension Tour》澳洲開鑼　Dolce & Gabbana設計歌姬舞台服

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撰文： 何偉雄

發布時間： 1 小時前

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《Tenson Tour》演唱會服裝由Dolce & Gabbana》設計。

有Princess of Pop之稱的歌手Kylie Minogue，其《Tension Tour》於上星期正式於家鄉澳洲開鑼，今次是她久違了5年舉行世界性巡迴演唱會，還請來意大利雙人組Dolce & Gabbana為她設計舞台戰衣。

已經沒有5年舉行過大型演唱會的Kylie Minogue，近年聲勢大好，就算於全球COVID大流行期間，2020年推出在自己家中錄音的《Disco》專輯，成為英國10年內最高銷量的唱片，亦創下80、90年代、2000、2010和2020年連續5個10年都有唱片登上冠軍寶座的歌手。

《Tenson Tour》演唱會服裝由Dolce & Gabbana》設計。

加上這2023年和去年推出的兩張唱片《Tenson》和《Tenson II》大賣，2023年的單曲《Padam Padam》打入英國流行榜前十名，這也促使她成為2020年代至2020年代唯一一位進入英國前十名的女藝人，令今次她的演唱會更叫人期待。

但可惜的是是次《Tenson Tour》，最終她沒有揀選香港作為表演場地，反而意外地選擇3月15日於台灣高雄舉行，據我所知就已經有不少香港fans買定機票飛往高雄欣賞。

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過往Kylie的演唱服裝有不少均出自名師手筆，當中有Jean Paul Gaultier和Dolce & Gabbana等，至於今次《Tenson Tour》也不例外，再一次找來曾經合作無間的後者協助，意大利雙人組獻出3套重頭服裝，大家3月到高雄欣賞演唱會時可要留意。

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