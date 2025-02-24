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私隱條例｜43歲男子涉因金錢糾紛「起底」前女友被捕　暫獲准保釋

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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一名43歲中國籍男子因金錢糾紛，涉嫌「起底」被私隱專員公署拘捕。（資料圖片）

一名43歲中國籍男子因金錢糾紛，涉嫌「起底」被私隱專員公署拘捕。被捕男子涉嫌在未經前友人的同意下披露她及女兒的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。

調查顯示，被捕男子與事主於2021年開始交往，其後於2022年分手，雙方有金錢糾紛。去年12月至今年1月上旬，男子先後三次，在事主女兒就讀小學的外牆及其附近的燈柱及屋苑範圍張貼多張載有事主及其女兒個人資料的單張，指稱事主欠債不還。

私隱條例｜個人資料印衫上　事主居所附近出沒

上月中，事主從即時通訊軟件收到數張相片，相片中載有一名人士穿著一件印有上述單張內容的上衣乘搭港鐵，並到事主居所附近的食肆用餐。被披露的個人資料包括事主的中文姓名及照片，以及事主女兒的中文姓名、就讀的小學名稱及班級。

該名43歲男子今日（24日）在九龍區被捕，暫獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。私隱專員公署提醒市民，不要因為金錢糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

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