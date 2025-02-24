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移民加拿大｜張栢芝家姐移加轉型做女強人　四孩之母戴碧芝凍齡有術身形弗爆

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 55 分鐘前

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張栢芝家姐戴碧芝近照曝光。

【張栢芝/戴碧芝/加拿大】已為三子之母的張栢芝凍齡有術，完全不似44歲，而張栢芝同母異父的姊姊戴碧芝同樣擁有高顏值，2011年移民加拿大的戴碧芝早前現身袁彩雲的影片中，依然樣靚身材正。

張栢芝家姐丨凍齡有術身形弗爆

從袁彩雲上載的短片所見，戴碧芝一身女強人打扮示人，她跟袁彩雲、樂隊Soler前成員Dino到訪售賣Hermès的店鋪。

三人透露下月1日參加VGH溫哥華醫院基金慈善晚宴，該店老闆娘均參與公益慈善，而戴碧芝屆時擔任晚宴主持。皮膚相比栢芝黝黑的戴碧芝面部緊緻，穿上白色貼身褲的她雙腿纖幼，Keep得依然弗。

另外，戴碧芝看到Hermès包包難掩興奮，她說：「入到來已經感覺到那種愛馬仕嗰股能量，一直罩住我。」

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張栢芝家姐丨同母異父姊妹感情深厚

張栢芝的媽咪戴莎莉（Davies Shally）跟前夫育有女兒戴碧芝，雖然戴碧芝為同母異父姊姊，不過栢芝跟姊姊感情要好，栢芝曾資助過戴碧芝於溫哥華讀書。

早年張栢芝離婚不久，曾安排兩子謝振軒和謝振南暫居姊姊加拿大家中。另外，2018年張栢芝誕下三子「小王子」時，傳聞她曾將細仔交詫戴碧芝照顧。

戴莎莉從事地產經紀逾10年。（取自Facebook）

張栢芝家姐丨四子女顏值高

於香港出生的戴碧芝為一名中英印的混血兒，她曾参與過電影演出，跟謝霆锋，曾志偉和吳君如等合作，其後戴碧芝移居加拿大溫哥華，轉型成為地產經紀外，2022年，戴碧芝參加加拿大區世界夫人（world madam）選舉，最終更奪得亞軍，她曾於官方短片中介紹自己的經歷。

原來戴碧芝事業家庭兩得意，她已經是四孩之母，從其展示的照片所見，四位子女的顏值跟她一樣高，特別是大女樣貌標緻兼笑容甜美，至於其丈夫似為印巴裔男士。

片中她更細訴做母親的感受，戴碧芝說：「撫養他們的是我最大的成就，他們教曉我愛、耐心和堅韌的價值。」

另外，戴碧芝積極參與各種社會公益活動，她是聖保羅醫院基金委員會成員以及加拿大華人婦女聯合會的副主席，在其努力之下，早年更獲國會議員Mr Peter Julian頒發「傑出女性大獎」。

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