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貪污賄賂｜麥當勞前工程顧問涉收受8萬元腕錶　遭廉署起訴

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

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麥當勞前工程顧問涉收受8萬元腕錶，被廉署控以行賄及受賄罪名。（資料圖片）

連鎖快餐店麥當勞一名前工程顧問，涉嫌收受價值逾8萬元腕錶，以優待承辦商夫婦工程公司，涉及費用共逾1800萬元。3人分別被廉署控以行賄及受賄罪名，已獲准保釋，明日（25日）在西九龍裁判法院答辯。

MHK Restaurants Limited（MHK）在香港經營逾200間「麥當勞」快餐店，其業務發展部負責快餐店的裝修工程。而宏信裝修工程有限公司則是MHK其中一間認可的承辦商。45歲被告凌滿棠是MHK時任工程顧問，負責快餐店裝修工程的招標及監督工作。而另外兩名被告則是48歲的宏信工程經理周志權，及其妻、30歲的宏信董事和股東陳芊儒。

案情指，凌滿棠涉嫌於2023年12月2日，從周氏夫婦收受一隻價值逾8萬元的腕錶，作為優待宏信的報酬，被控一項代理人接受利益罪。周氏夫婦則涉向凌提供該腕錶以獲取他優待，同被控一項向代理人提供利益罪名。在2021年9月至2023年12月期間，宏信獲判予34項MHK裝修工程和小型工程，及14張修訂工程訂單，涉及費用共逾1800萬元。

凌滿棠另涉一宗銀行按揭貸款詐騙案，被控欺詐罪名，將於明日一同答辯。

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