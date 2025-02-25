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哈佛研究｜長命過90歲有樣睇　自測29項「長壽特徵」連身高都關事！

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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有研究針對90歲以上人士的生活習慣，發現他們有29個共同長壽特徵。

【哈佛研究／長壽／養生之道】長壽背後的秘密到底是甚麼？很多國家對於人類的養生之道非常好奇，而哈佛醫學院一直對長壽展開不同研究，發現不論是先天因素或是後天生活習慣，對於壽命長短各有不同程度的影響。

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綜合哈佛研究，不同地方的人生活習慣未必全部相同，但過往有研究針對90歲以上人士的生活習慣，發現他們有以下29個共同長壽特徵，當中有些是與生俱來的，有些是後天養成的良好習慣：

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1. 很少看醫生、少去醫院

2. 很少吃藥：一生中服用的藥物（包括營養補充品）總量遠低於平均值。

3. 病史：大多數人在中青年時期並沒有長期嚴重的疾病。

4. 正餐：一般較少，但不排除適量的點心。

5. 營養：飲食高蛋白、低脂肪、清淡、不偏食、注重多樣性，願意嘗試新食物。

6. 飲酒：會喝酒，但小酌怡情，沒有人有長期酗酒史。

7. 不吸煙：目前大部分人不吸煙。

8. 喝茶：大多數人從小就開始喝茶，並且一直保持至今。

9. 睡眠和休息：大多數人早睡早起。

10. 睡眠時間：平均6-7.5小時，維持穩定；大多數人不睡午覺。

11. 恆常運動：活動類型不同，恆常有運動習慣，大部分喜歡戶外運動

12. 生理方面：大多有以下5個特徵：

  • 體型：中
  • 平均身高：男性：171厘米；女性：157厘米
  • 體重：適中，隨著年齡增長變化不大
  • 肌肉：放鬆良好
  • 皮膚：有彈性
  • 握力：有力持久

13. 腦部健康：很少有人罹患阿茲海默症。

14. 腦力：辨別力、認知力、邏輯力、記憶力、表達力衰退比較慢，有意識地鍛鍊、強化這些能力。

15. 退休：大多數人的年齡在65歲左右。

16. 不住護老院：常年住在養老院的人數越來越少。

17. 著重基本儀容：注重衣著、外表、禮儀、個人服飾及家居清潔，不求奢華，但求自我欣賞。

18. 獨立：多數人趨向獨立、自主和自立，主觀和客觀上較少依賴環境、子女、親朋好友。

19. 人生經歷豐富：大多數人在一生中都經歷過冒險和艱辛，尤其是在人生的黃金時期。

20. 曾患抑鬱症：許多人在 50多歲和60歲時會經歷抑鬱症，但隨後就會適應，並繼續前進。

21. 念舊：多數人對舊時光懷有懷念、眷戀和美好感悟，但對於自己的切身經歷和社會環境並不感嘆今非昔比，不願回到過去，而更願意生活在多變、多姿多彩的現在。

22. 適當社交：由伴侶、家人、朋友組成的穩定、適當、相對融洽、親密的圈子。

23. 閒聊：喜歡與熟人和陌生人閒聊，但一般不放在心上，不八卦。

24. 不會鑽牛角尖：在周遭許多人認為不好的情況下，能夠看到好的一面和好的一面的能力，不會鑽牛角尖

25. 適應力強：當環境改變時，我能及時調整自己的態度和做法，適應力強。

26. 求新：對時事、新知識、周圍事物有較強的了解和參與的興趣，並為此付出努力。

27. 性格樂觀：樂觀、開朗、有幽默感、經常大笑。平靜，無憂無慮，很少爭吵。

28. 務實：容易感到滿足與充實，不與別人比較，懂得享受現在與當下的快樂。

29. 活在當下：減少對死亡的關懷與擔憂。活一天，活一天好；活一年，活一年。

長壽食物｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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長壽食物｜6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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長壽食物｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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