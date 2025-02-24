減價優惠｜屈臣氏萬寧牙膏優惠戰　買牙膏送高達$656贈品　白米/可樂/廚具/洗潔精

【屈臣氏/萬寧/舒適達/高露潔/贈品優惠】屈臣氏和萬寧兩大個人護理品牌近日掀起牙膏優惠大戰！同樣是購買4支舒適達牙膏，兩家店鋪分別推出不同的贈品，包括白米、可樂、廚具、洗潔精等，讓消費者以一個價錢帶回多樣超值贈品。記者實地走訪兩家店舖，為大家詳細比較優惠內容！

最新影片︰

屈臣氏萬寧優惠｜屈臣氏買舒適達送米

屈臣氏最近推出了一系列超值的牙膏優惠，不僅有熱門品牌如舒適達和高露潔，更附送一大堆實用又有趣的贈品。

由即日起至2月25日，於屈臣氏門市或網店買舒適達指定系列牙膏4支，即送豐富禮品！禮品包括︰王子Ka4合1洗衣珠16g20粒1件、可口可樂汽水迷你罐200毫升6罐裝2件、袋鼠牌精選絲苗米1公斤2件、歐芮坦抽濕器（無香/備長炭）（三個裝）1件、屈臣氏牙線棒50支3盒裝1件，合供總值$212.7。此外，於屈臣氏官網滿6支，網購獨家優惠再送旅行收納套裝，合供總值$411.7。

屈臣氏官網宣傳海報推廣，由即日起至2月25日，購買指定高露潔光感白白金系列牙膏85g/光感白紫鑽煥光美白牙膏100g 6支，即送贈品總值超$609.5禮品!禮品包括︰BUZZ ZAKKA抗菌防霉松木纖維砧板、獅球嘜純正粟米油1公升、可口可樂4罐、ORITA抽濕器、屈臣氏牙線棒50支3盒裝1件、超可愛!KAKAO FRIENDS 陶瓷碗套裝（4個）、原箱維他冷泡無糖香片茶飲品6包裝。

TOPick記者直擊九龍灣屈臣氏，貨架上列出贈品總值$656，買指定高露潔牙膏，獨家送，BUZZ ZAKKA抗菌防霉松木纖維砧板、屈臣氏牙線棒50支3盒裝1件、獅球嘜純正粟米油1公升、KAKAO FRIENDS 陶瓷碗套裝（4個）1件，其他兩款已送完，將會有其他貨品代替。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

屈臣氏萬寧優惠｜萬寧買舒適達送廚具

萬寧由2月21日至2月27日，凡購買指定4支舒適達牙膏（單支裝），送詩樂氏衣物留香珠200毫升1件、詩樂氏廚房清潔液500毫升1件、維他奶低糖豆奶1公升2件、Dodome食器蔬果洗潔精1000毫升1件、4件廚具套裝1件。另外，官網限定買滿6支，再送電子現金劵。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多相關優惠內容︰

著數優惠｜萬寧屈臣氏88折只限一天 買滿$188即享優惠門市限定

屈臣氏優惠｜屈臣氏買牙膏送$1,065禮品 行李箱/易潔鑊/廁紙/可口可樂 買滿指定金額88折

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】