飛機選位｜飛機經濟艙邊個位好坐？　專家建議1座位最寬敞安靜

▲ 飛機經濟艙邊個位好坐？專家建議1座位最寬敞安靜。

【親子旅遊/飛機經濟艙選位/飛機經濟艙揀位/飛機選位技巧】坐飛機當然會想坐得舒適！海外睡眠專家分享2招揀位法，既可以選到寬敞座位之餘，又可以避免旁人的打擾，有一趟舒適的旅程！

飛機選位｜2方法助入眠 免受嘈吵聲干擾

據《Forbes》報道，Podcast節目「Sleep Science Today」的主持人Andrew Colsky指出，搭飛機最好可以入眠，享受舒適的旅程，他建議幾種有助在機上睡眠的方法，包括漸進式的放鬆肌肉，從腳趾開始，收緊肌肉5至10秒，再慢慢放鬆，然後重複動作向上移動到腿、腹、手臂、肩膀、頸和臉部，其動作有助舒緩壓力，放鬆身心。另外亦可以戴上眼罩、連帽衫和降噪耳機避免外界干擾，如嬰兒哭鬧、空姐推餐車的聲音等，也能夠隔絕。

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飛機選位｜專家建議經濟艙呢個位最好坐

Andrew Colsky建議，坐飛機想要睡覺的旅客最好選擇靠窗且遠離洗手間的座位。雖然選位可能需要額外支付費用，但旅客可以在航程中，把頭靠在牆上睡覺，也能根據適合的光線來調整窗簾。

另外，經濟艙座位經常限制著睡眠姿勢，睡眠學醫生Ｗilliam Lu指出，可以把座位調至傾斜角度支撐後腦勺，再分別於頸部和腰部加上兩個枕頭固定身體姿勢，有助旅客睡覺。

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