凍齡女神丨58歲日劇收視女王暌違8年露面　素顏狀態曝光顔值更勝女兒

【江角真紀子/素顏/凍齡】90年代憑日劇《庶務二課》成為收視女王、現年58歲的江角真紀子自2017年因身陷負面新聞而宣布幕前息影後，近日罕有地於社交平台公開亮相，只見雖已年屆58歲，但她的肌膚依照非常緊緻黃零毛孔，完全零歲月痕跡，有網民更笑言比她旁邊的女兒還漂亮。

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江角真紀子與她的愛女近日為一日本品牌護膚品拍片宣傳，片中女兒先以流利英語介紹自己與媽媽，旁邊的江則向著鏡頭微笑，期間影片中出現「肌膚狀態超好的58歲」。未幾，江角真紀子即上前拍攝其「素顏大頭照」，只見她的凍齡狀態相當驚人，臉上皮膚不但依然光滑緊緻，而且沒有明顯的皺紋或鬆弛情況，亦不見法令紋，皮膚狀態似乎更勝旁邊的女兒。

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對於保養心得，江角真紀子亦於片中大方分享，主要在於3大方面:

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第一是重視防曬

第二是注重飲食

第三是喝很多水

影片曝光後，不少網民均驚訝江角真紀子的凍齡狀態，紛讚「完全看不出年齡」、「比以前還美」、「她看起來很好，就算不是電視圈的人還是好好的」、「跟《庶務二課》時期差不多，好像時間停止了」、「完全看不出58歲了」。

曾被譽為日劇界收視女王的江角真紀子早年曾經連續爆出多項醜聞，包括逃稅、教唆經理人犯法，並涉嫌對女兒學校的家長欺凌，令其人氣急劇下滑，2017年宣布引退。而她突然再度亮相，外界因此揣測她疑似想為復出試水溫。

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