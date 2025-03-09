的士司機｜港女搭的士遞$500港紙付$70車資　疑司機博懵僅找$30

▲ 港女搭的士遞$500港紙付$70車資，疑司機博懵僅找$30，網民：你唔係一個人。

乘搭的士支付車資時，要當面清點司機找續金額是否有誤！近日有港女在Threads發帖，指早前她支付的士車資時，疑司機故意將500元紙鈔當作100元，僅找續30元，樓主直斥的士司機行為「同偷毛分別」。

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的士司機｜疑博懵少找$400

樓主表示，事發當日她乘搭的士「遇到某個司機博懵」，她遞給司機500元紙鈔支付70遠車資，豈料司機「見你趕住落車」，竟將500元紙鈔當作100元，僅找續30元給樓主，幸好樓主及時發現並「叫佢找清楚先俾返4張100」，並未造成損失。

樓主直斥司機該行為「同偷無無分別」，又提醒道「真心奉勸大家搭的士時睇清楚司機找幾錢先落車，唔好俾人搵笨」。

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的士司機｜網民：黑的！

此事引起網民熱議，紛紛批評司機不誠實的行為，更指這是「黑的」；更有人之這種情況並非個例，自己亦遇到過類似經歷，「我都試過同case」、「我就試過車程100畀咗500，傾緊電話落車發現專登半對摺，找300蚊，老千乞衣嚟」。

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