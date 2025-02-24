靈魂出竅︱美國科學研究證實存在「靈魂出竅」　病患心跳停止後持續高頻大腦活動 甦醒後可闡述瀕死體驗

▲ 美國科學研究證實存在「靈魂出竅」 病患心跳停止後持續高頻大腦活動 甦醒後可闡述瀕死體驗

【靈魂出竅／瀕死體驗／大腦活動／意識／量子力學】科學終於證實了「靈魂」的存在！近日，有美國大學教授公開討論一項研究，測試發現受試的病患在心跳停止活動後，大腦竟在瞬間產生與伽馬同步的高頻「爆發活動」，且患者在甦醒後會提到「瀕死體驗」，反映人類大腦量子信息有可能以靈魂的形式無限期存在於體外。

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據外媒報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）麻醉師兼心理學系教授史都華·哈默洛夫（Stuart Hameroff）博士，近日向媒體公開討論一項研究，内容是測試慢性病患者在死亡前的大腦活動。

受試的7名慢性病患者分別是2名男性及5名女性，年齡在34至74歲不等。研究人員在他們將要脫離生命維持設備前幾分鐘，以一台小型感測器連接他們的大腦，以偵測患者在血壓和心跳都降至零後大腦的瞬間活動。而根據7名慢性病患者在死亡前的大腦偵測活動，科學家發現，每位患者在血壓和心跳都降至零、身體的一切活動都消失後，機器竟偵測到他們的大腦仍在30秒至90秒內，有瞬間高頻的「爆發活動」。

甦醒後有「瀕死體驗」證實靈魂存在

史都華教授對此解釋，大腦瞬間高頻活動，在大腦缺氧時會釋放出來。由此可以證明人類有靈魂，且能夠解釋為何人類在被麻醉、深度睡眠或瀕死經驗這類大腦處在低能量狀態下的「靈魂出竅」，他們仍具有意識，「這種意識是發生在很深層的量子層面」。

史都華教授認為，靈魂的活動來自於腦細胞內微小結構（微管）的量子過程，不限於神經元之間傳遞的大規模信號；這些量子信息「不會被破壞，也不能被破壞，它只是在整個宇宙中分布和消散」。當患者甦醒，這些量子信息就會回到微管內，且患者都會提到「我有過一次瀕死體驗」。若患者最終死去，這些量子信息則可能以靈魂的形式，無限期地存在於體外。

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