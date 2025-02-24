  • 16°C
香港時間：2025224日 (一) 18:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靈魂出竅︱美國科學研究證實存在「靈魂出竅」　病患心跳停止後持續高頻大腦活動 甦醒後可闡述瀕死體驗

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

美國科學研究證實存在「靈魂出竅」　病患心跳停止後持續高頻大腦活動 甦醒後可闡述瀕死體驗

【靈魂出竅／瀕死體驗／大腦活動／意識／量子力學】科學終於證實了「靈魂」的存在！近日，有美國大學教授公開討論一項研究，測試發現受試的病患在心跳停止活動後，大腦竟在瞬間產生與伽馬同步的高頻「爆發活動」，且患者在甦醒後會提到「瀕死體驗」，反映人類大腦量子信息有可能以靈魂的形式無限期存在於體外。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜3款茶飲助解決消化不良

據外媒報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）麻醉師兼心理學系教授史都華·哈默洛夫（Stuart Hameroff）博士，近日向媒體公開討論一項研究，内容是測試慢性病患者在死亡前的大腦活動。

受試的7名慢性病患者分別是2名男性及5名女性，年齡在34至74歲不等。研究人員在他們將要脫離生命維持設備前幾分鐘，以一台小型感測器連接他們的大腦，以偵測患者在血壓和心跳都降至零後大腦的瞬間活動。而根據7名慢性病患者在死亡前的大腦偵測活動，科學家發現，每位患者在血壓和心跳都降至零、身體的一切活動都消失後，機器竟偵測到他們的大腦仍在30秒至90秒內，有瞬間高頻的「爆發活動」。

甦醒後有「瀕死體驗」證實靈魂存在

史都華教授對此解釋，大腦瞬間高頻活動，在大腦缺氧時會釋放出來。由此可以證明人類有靈魂，且能夠解釋為何人類在被麻醉、深度睡眠或瀕死經驗這類大腦處在低能量狀態下的「靈魂出竅」，他們仍具有意識，「這種意識是發生在很深層的量子層面」。

史都華教授認為，靈魂的活動來自於腦細胞內微小結構（微管）的量子過程，不限於神經元之間傳遞的大規模信號；這些量子信息「不會被破壞，也不能被破壞，它只是在整個宇宙中分布和消散」。當患者甦醒，這些量子信息就會回到微管內，且患者都會提到「我有過一次瀕死體驗」。若患者最終死去，這些量子信息則可能以靈魂的形式，無限期地存在於體外。

同場加映：臨終7大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

瀕臨生死｜人死前會看到甚麼？　科學家揭「臨終前後900秒」大腦閃現人生跑馬燈
18:23 2025/02/06
瀕臨生死｜人死前會看到甚麼？　科學家揭「臨終前後900秒」大腦閃現人生跑馬燈
瀕死體驗︱腦科醫生染惡菌嘗「瀕死體驗」　靈魂上天堂遇見天使醒後驚：天堂是炸雞味
17:46 2024/09/27
瀕死體驗︱腦科醫生染惡菌嘗「瀕死體驗」　靈魂上天堂遇見天使醒後驚：天堂是炸雞味
【大腦奧秘】「靈魂出竅」是真的？　英國科學家咁解畫
13:29 2023/04/28
【大腦奧秘】「靈魂出竅」是真的？　英國科學家咁解畫

你可能感興趣

瀕臨生死｜人死前會看到甚麼？　科學家揭「臨終前後900秒」大腦閃現人生跑馬燈
18:23 2025/02/06
瀕臨生死｜人死前會看到甚麼？　科學家揭「臨終前後900秒」大腦閃現人生跑馬燈
瀕死體驗︱腦科醫生染惡菌嘗「瀕死體驗」　靈魂上天堂遇見天使醒後驚：天堂是炸雞味
17:46 2024/09/27
瀕死體驗︱腦科醫生染惡菌嘗「瀕死體驗」　靈魂上天堂遇見天使醒後驚：天堂是炸雞味
【大腦奧秘】「靈魂出竅」是真的？　英國科學家咁解畫
13:29 2023/04/28
【大腦奧秘】「靈魂出竅」是真的？　英國科學家咁解畫
生死教育 網絡熱話 健康問題

最高瀏覽

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月24日 時間12:05）