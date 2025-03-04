啓思小學附屬幼稚園前曕性課程 點燃孩子好奇心　連繫小學、中學銜接升學

當今社會競爭激烈，家長對小朋友的教育愈加重視，尤其是對學校的準備和全人發展的培育，同時亦關注小朋友的身心健康，期望他們能夠愉快地學習。迎來40周年的啓思小學附屬幼稚園（CPSKG）深明家長及孩子的需要，設計出前瞻性的專題課程，以培養孩子的好奇心和創造力，為未來的學習之路奠定堅實的基礎。

▲ 啓思小學附屬幼稚園（CPSKG）深明家長及孩子的需要，設計出前瞻性的專題課程，以培養孩子的好奇心和創造力。

成立於1985年的啓思小學附屬幼稚園（CPSKG）一直秉持以孩子為中心的教育理念，持續創新課程，致力於培養具有全球視野的未來領袖（Future Minds）。有見許多家長對學校準備的擔憂，尤其關注小朋友能否適應不斷變化的社會需求，以及孩子在知識、品格和技能等方面的全面發展，啓思小學附屬幼稚園採取了多種具前瞻性及趣味性的高效教學方式，包括體驗式和探究式學習模式，以精心設計的課程引導孩子探索和發現，激發小朋友對學習的好奇心，讓他們在多姿多彩的活動及遊戲中學習、成長。

▲ 啓思小學附屬幼稚園採取了多種具前瞻性及趣味性的高效教學方式，包括體驗式和探究式學習模式。

▲ 精心設計的課程引導孩子探索和發現，激發小朋友對學習的好奇心。

課程設計深度聚焦於孩子的興趣和需求，巧妙融合通過跨學科的科學實驗、藝術創作和社會探索活動。這些活動鼓勵孩子們在親身實踐中深入理解復雜概念，讓孩子同時獲得相關知識，並在這一過程中有效增強他們的溝通能力、合作精神以及創造能力。此外，課程設計還著重培養孩子們的基本通用技能與積極態度，為他們的全面發展奠定堅實基礎。

▲ 課程設計包括跨學科的科學實驗、藝術創作和社會探索活動。

▲ 孩子在課程的實際操作中可以理解複雜的概念，同時獲得相關知識，提升溝通、合作、創造能力。

強化語文能力 拓寬國際視野

啓思小學附屬幼稚園相當重視孩子在幼年時期的讀寫能力和溝通技巧培養，為此精心組成了由普通話和英語為母語的教學團隊。該團隊確保粵、普、英三組語文老師每天都有駐班時間，專注教授孩子中、普、英系統化的課程，塑造國際視野。

▲ 啓思小學附屬幼稚園組成了普通話和英語為母語的教學團隊，確保粵、普、英三組語文老師每天都有駐班時間。

▲ 孩子經由中、普、英系統化的課程，塑造國際視野。

啓思小學附屬幼稚園校長吳慶蓮形容：「孩子是我們每天工作的核心。在教與學的範疇上，學生語文能力的培育及發展（包括溝通及表達）亦是我們和家長所關注及重視的。我們凝聚了中、英、普的專業師資團隊，在教學的里程上不斷求進，精心設計的語言課程旨在給予孩子充足的機會去溝通，讓孩子們沉浸在粵、普、英的語文世界，激發他們對學習語文的興趣。這正是過去四十年來，家長們對我們給予深厚信任的原因。」

啓思小學、中學銜接升學

啓思小學附屬幼稚園的課程設計除了涵蓋幼兒階段，還抱持「啓思三校．同一理念．同一承傳」的辦學理念，連接了啓思小學（CPS）和啓思中學（CSS），以及中學升讀大學的多樣課程，形成一個完整的升學路徑。連繫學校的升學銜接令孩子在不同階段的學習中能夠無縫接軌，減少適應上的困難。對於希望能優先入讀啓思小學的家長而言，CPSKG的學生在升學過程中擁有獨特優勢，無疑減輕了家長的擔憂。

啓思小學附屬幼稚園的課程銜接啓思小學（CPS）和啓思中學（CSS），以及中學升讀大學的多樣課程，形成一個完整的升學路徑。

在小學和中學的課程中，孩子將繼續沉浸於多元化的學習環境，進一步發展自己的興趣和潛能，培養未來領袖所需的技能，包括批判性思維、創造力、社會責任感等，讓孩子們有能力和準備面對未來挑戰。

40周年里程碑

成立於1985年的啓思小學附屬幼稚園，2025年迎來40周年的里程碑。學校將舉辦一系列活動，邀請家長、校友和社區成員共同慶祝這一個重要時刻，回顧過去成就，見證教育理念的演變，展望未來發展，探索教育新方向。因應社會的變化，學校將不斷調整和優化課程，以適應家長及孩子們的需要，幫助他們在急速銳變的社會中茁壯成長。

2025至2026年度K1現已開放報名，攜手培育未來的新領袖：

https://bit.ly/Continuum_Admissions_Signup_CPSKG

啓思小學附屬幼稚園（Creative Primary School's Kindergarten）

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：2336 1212

電郵：admin@cpskg.edu.hk

網址：https://www.cpskg.edu.hk

Facebook：https://www.facebook.com/cpskg.oxfordroad2a

IG：https://www.instagram.com/cpskg

啓思小學（Creative Primary School）

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

電話：2336 0266

電郵：cps@creativeprisch.edu.hk

網址：https://www.creativeprisch.edu.hk

Facebook: 啓思小學

IG: https://www.instagram.com/cps.creativeprimaryschool

啓思中學 (Creative Secondary School)

地址：將軍澳蓬萊路3號

電話：2336 0233

電郵：admissions@css.edu.hk

Facebook：https://www.facebook.com/CreativeSecondarySchool

IG：https://www.instagram.com/creativesecondaryschool/

（特約）