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網絡熱話｜小紅書男批評Five Guys店員不懂廣東話　怒問： 中國地方講中文唔應該咩？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

網絡熱話｜小紅書男怒批Five Guys店員不懂廣東話離大譜！

【Five Guys / 小紅書 / 廣東話】外資餐飲在香港開店，不會中文點餐成原罪？日前，有小紅書男在社交平台發文，稱自己光顧了又一城一間美式連鎖快餐店Five Guys，但店員聼不懂廣東話讓他倍感離譜！

故此他發文不滿地怒問：「喺中國人的地方要求講中文服務客戶有咩問題，就請一個本地人而已。」

男子以「又一城唔讲中文的five guys」爲題在小紅書發佈了一則帖文，講述自己在又一城Five Guys點單經歷，圖中可見男子點了一份價值110元的漢堡套餐，但不滿店内兩位服務都不會將中文，

他表示：「講粵語沒用，只能將英文，真喺有啲離譜咯！，都唔知喺唔識定喺唔講」，他更形容，原先只需兩句廣東話就完成的點餐，變成需要用5分鐘英文點，揚言以後再也會去了。

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網絡熱話｜

儘管有網民在評論區解釋，香港法定語言為英文和中文，並有網民補充，該漢堡店聘請的職員多數為菲律賓人或尼泊爾人，不會中文很合理，但該店餐牌上設有中文，其實比劃點餐就可以。

但發文男子似乎並不滿回答，又指：「你哋平时太遷就商家了，落單嗰個識粵語應該喺基本要求。」、「因为喺我给錢商家賺，他應份要講粵語」、「喺中國人的地方要求講中文服務客戶有咩問題，就請一個本地人而已。」

帖文發佈後迅速引起一眾網民的熱議，大部分網友站隊Five guys，形容發文男子為「巨嬰」思想，「依度是香港，乜世界都要圍住你哋轉咩？」、「香港唔會英文又食五條友係極少數，即you are the outlier啦（你是異類）」、「我平時排隊啲人外地嚟都係this this this都無問題，點解去到你度就有問題。」、「其實香港那麼多餐廳，你為何要執着於Five Guys？你看不明白可以不去這家，還有別的漢堡包店，總有一家可以讓你舒適地光顧。」

不過亦有網民稱博主，「雖然用英文點餐也沒問題，但是只能用英文有點怪，因為香港主流還是廣東話，只說英文只會限制客人的來源，做生意不是多多益善嗎？」、「真係接受唔到香港做前線唔識廣東話」、「英文唔好所以一直不敢進Five Guys」。

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