網絡熱話｜小紅書男批評Five Guys店員不懂廣東話　怒問： 中國地方講中文唔應該咩？

▲ 網絡熱話|小紅書男怒批Five Guys店員不懂廣東話離大譜!

【Five Guys / 小紅書 / 廣東話】外資餐飲在香港開店,不會中文點餐成原罪?日前,有小紅書男在社交平台發文,稱自己光顧了又一城一間美式連鎖快餐店Five Guys,但店員聼不懂廣東話讓他倍感離譜!

故此他發文不滿地怒問:「喺中國人的地方要求講中文服務客戶有咩問題,就請一個本地人而已。」

男子以「又一城唔讲中文的five guys」爲題在小紅書發佈了一則帖文,講述自己在又一城Five Guys點單經歷,圖中可見男子點了一份價值110元的漢堡套餐,但不滿店内兩位服務都不會將中文,

他表示:「講粵語沒用,只能將英文,真喺有啲離譜咯!,都唔知喺唔識定喺唔講」,他更形容,原先只需兩句廣東話就完成的點餐,變成需要用5分鐘英文點,揚言以後再也會去了。

香港小姐︱李珊珊上月患甲流併發肺炎入ICU 險成大S翻版猶有餘悸: 發燒要立即睇醫生

▼ 點擊圖片放大 +2

網絡熱話|

儘管有網民在評論區解釋,香港法定語言為英文和中文,並有網民補充,該漢堡店聘請的職員多數為菲律賓人或尼泊爾人,不會中文很合理,但該店餐牌上設有中文,其實比劃點餐就可以。

但發文男子似乎並不滿回答,又指:「你哋平时太遷就商家了,落單嗰個識粵語應該喺基本要求。」、「因为喺我给錢商家賺,他應份要講粵語」、「喺中國人的地方要求講中文服務客戶有咩問題,就請一個本地人而已。」

帖文發佈後迅速引起一眾網民的熱議,大部分網友站隊Five guys,形容發文男子為「巨嬰」思想,「依度是香港,乜世界都要圍住你哋轉咩?」、「香港唔會英文又食五條友係極少數,即you are the outlier啦(你是異類)」、「我平時排隊啲人外地嚟都係this this this都無問題,點解去到你度就有問題。」、「其實香港那麼多餐廳,你為何要執着於Five Guys?你看不明白可以不去這家,還有別的漢堡包店,總有一家可以讓你舒適地光顧。」

不過亦有網民稱博主,「雖然用英文點餐也沒問題,但是只能用英文有點怪,因為香港主流還是廣東話,只說英文只會限制客人的來源,做生意不是多多益善嗎?」、「真係接受唔到香港做前線唔識廣東話」、「英文唔好所以一直不敢進Five Guys」。

男神減肥|180磅逆襲成腹肌型男 周殷廷10多年1日僅食1餐 自爆只吃2類食物

東張西望︱港婦汗蒸幕打卡惹禍滯留韓國8個月回港 被罰近$12萬網民鬧零悔意

最新影片推介:

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】