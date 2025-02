名校校慶︱聖若瑟書院150周年開放日　中大校長盧煜明感恩母校栽培開啟科學家之路

▲ 聖若瑟書院150周年校慶,中大校長盧煜明感恩母校栽培。

【聖若瑟書院/中大校長/盧煜明/中西區中學】傳統名校聖若瑟書院(St. Joseph’s College, SJC)為慶祝創校150周年,於昨日(23日)舉行開放日。當日聖若瑟師生、家長、校友、市民共聚堅尼地道7號校舍,見證學校歷史。當中新任中大校長盧煜明教授返回母校參加慶典,他感恩母校及恩師的栽培,令他開啟科學家之路。

中大校長盧煜明接受TOPick記者訪問,他特別提到150周年開放日的「方尖碑」(Obelisk),他表示Obelisk代表聖若瑟在歷史的洪流中仍然堅守下去和建立一個好的平台讓學生去發展。

科學家的背後,也必有一位恩師。盧煜明教授在讀聖若瑟時,帶給他的寶藏就是學識如何思考,

自己做科學家,要有創意想法,在圖書館中看到科學有關的雜誌,加上當時有位許老師,教我關於DNA,所以如果我不在聖若瑟,未必會成為科學家。

▲ 盧煜明教授在讀聖若瑟時,帶給他的寶藏就是學識如何思考。(TOPick記者攝)

聖若瑟書院150周年校慶︱盧煜明捐獻科學室回饋母校

除了喜歡科學,盧教授原來也喜愛攝影,校園中他最難忘是已拆卸的黑房,「黑房叫Camera Club,很多時間我常在黑房冲曬照片、學攝影。」他寄語師弟要好好利用設備,「有些科技設備是我們以前夢寐以求,所以希望他們能夠把握黃金時候,去努力闖一番事業。也要盡早學習AI,相信AI是人類科技最重要的一項突破。」

而盧煜明教授多年來都有回饋母校,他將前幾年贏得的科學突破獎的部份獎金,捐出來提升聖若瑟實驗設施 以及向小學捐獻實驗室,而將來母校需要他向師弟分享,他也很樂意。對於創科,他希望師弟盡早去接觸創科專利權,及早在中學就教授他們相關知識。

9A狀元、小學至中學都均是在聖若瑟書院就讚的郭迪民校長,帶領全校師生見證150周年校慶,他對此表示開心「不同階段有不同感覺,聖若瑟似一個家一樣,未來會繼續組織所有若瑟夫,為學校、社會、未來出力。」

他特別感謝學生在開放日中出力,「所有學生一手一腳去做,老師只是從旁給意見,給他們機會撞板,撞板才學到東西,好開心見到同學仔F.1-F.5都不遺餘力做好開放日。」

▲ 方力申(左起)、前任校長黃婉芬、校長郭迪民及沈慧林。(TOPick記者攝)

聖若瑟書院150周年校慶︱萬希泉創辦人沈慧林:學校重視中西文化交流

聖若瑟書院校友、萬希泉創辦人沈慧林2003年畢業,他笑言自己是「超級STJO仔」,小學至中學都在SJC就讀,「作為若瑟夫我很驕傲,學校重視中西文化交流,英文很著重,同時孕育中國文化,最難望是學校的乒乓波枱,當時沒有球網,用幾本書疊起上來作球網。」

▲ 家教會主席陳海潮先生,一樣都是STJO仔。(TOPick記者攝)

聖若瑟書院150周年校慶︱家教會主席父子同是STJO仔

聖若瑟書院的家教會主席陳海潮先生,一樣都是STJO仔,他表示自己1993年在聖若瑟畢業,當年成績不算標青,慶幸沒有學壞,仔仔就讀聖若瑟小學,當時他已經擔任家教會的工作,然後跟仔仔升讀中學,成為聖若瑟書院的家教會主席,「老師教書除了教我們知識外,也教我們人生道理,令我一生受用。」他笑言現在的師弟比起他們的年代,轉數更快,希望他們能夠繼續保持勇敢堅持的魄力。

▲ 鍾先生一家。(TOPick記者攝)

聖若瑟書院150周年校慶︱市民鍾生帶3歲仔仔感受名校氣氛

昨日(23日)的開放日吸引了逾千市民到場參觀,其中市民鍾生、鍾太帶同3歲仔仔到場,「150周年好有歷史,都想仔仔入讀,覺得聖若瑟學生好友善,而且語境大部份用英文,歷史悠久,見到不同年代校友都回來,跟其他學校感覺不一樣,看到師生交流很好,希望仔仔將來都入讀英中。」

▲ 聖若瑟書院150周年校慶開放日,一班學生由朝玩到晚!(學校提供)

聖若瑟書院150周年校慶︱主張學生主導校內活動

聖若瑟向來是培養未來社會領袖的搖籃。校內大部分活動皆由學生主導,學校全力支持學生自行組織、籌劃,讓他們盡情發揮才能,展現創意。開放日自早至晚,表演內容豐富多姿——朗誦、音樂、話劇表演等,晚上更有煙花表演,當中更邀得歌手兼著名校友許廷鏗、Byejack(徐浩生)回校表演,不管是揭幕還是表演嘉賓,皆展現早已在社會上名聞遐邇,於不同崗位發光發熱的聖若瑟校友,心中仍長懷回饋母校之心。

除了各學校組織、學會、舊生會、150周年籌委於開放日舉辦不同活動及展覽,家長教師會供應豐盛美食外,一如既往,本年開放日亦有讓中一、二級各班營辦攤位,由學生自行構想主題、組織分配工作。既希望藉此激發學生創意思維,也期望在規劃和參與經營的過程中,懂得承擔責任,培養領導和團隊合作能力。

聖若瑟書院於1875年成立,為喇沙會於香港創立的第一所中學。適逢創校150周年,學校以「信守使命 勇敢前行」(Honour our Mission, Forward with Courage)為主題,舉辦多個大型慶祝活動。是次開放日為重點活動之一,以「方尖碑」(Obelisk)為名,既有學校邁向一百五十周年,以作紀念的寓意;亦有繼往開來,為新篇章奠基的意思。當天本校邀請五位傑出校友擔任開幕典禮嘉賓,包括杜惠愷先生(William Doo, BBS, JP)、行政會議成員林健鋒先生(Hon. Jeffrey Lam, GBM, GBS, JP)、香港中文大學校長盧煜明教授(Prof. Dennis Lo, SBS, JP)、資深大律師石永泰先生(Mr. Paul Shieh, SC)及蘇彰德教授(Prof. Douglas So, BBS, JP),為開放日揭開序幕。

