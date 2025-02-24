來論｜何力治：把握絲綢之路經濟帶機遇　發掘新增長點

▲ 「一帶一路」專員何力治。（資料圖片）

靈蛇蛻變，帶來新機遇。2025年，我們會繼續拓展國際聯繫，加強與「一帶一路」市場和區域經貿合作，全力鞏固香港作為「一帶一路」功能平台的角色，推動香港內聯外通。而絲綢之路經濟帶值得香港進一步探索，以發掘新經濟增長點。

過往受地域等所限，中亞、國家西北部等地區與香港相隔較遠，商業與貿易合作未見太頻繁，但情況在近十多年已悄然發生變化。在2023年，在香港首50個出口市場中，絲綢之路經濟帶中亞至歐洲沿綫國家佔了九個（奧地利、捷克、匈牙利、哈薩克斯坦、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、土耳其和烏茲別克斯坦），香港對這九個市場的出口額在2013至2023年間上升52%至867億港元。同期，香港對東盟的出口亦見蓬勃，增長約四成。

聯通發展對香港的中長期發展具有重要意義。絲綢之路經濟帶地區有很多產品，例如葡萄酒、珠寶首飾、食品等，可以借助香港推廣往國際市場，其中商機尚未被完全發掘。例如土耳其、東歐一些國家的烈酒和葡萄酒質優價廉，而香港是美食之都和國際葡萄酒貿易中心，加上去年《施政報告》宣布削減烈酒稅，香港正好是新酒類品種的世界性展銷平台。另外，土耳其及中亞國家的珠寶首飾別具風格，香港作為重要的珠寶貿易中心，滙聚高品味的高端消費群，能為絲綢之路經濟帶沿綫國家提供理想的展銷機會。

中亞資源豐富 探討合作機遇

除消費品和美食外，中亞國家自然資源豐富，而香港正着力構建國際黃金貿易中心，正好與中亞探討合作機遇。此外，中亞、東歐不同國家著力發展新能源以替代傳統能源，而香港有不少綠色科技，配合綠色融資，可以協助中亞、東歐國家能源轉型。

事實上，不少香港企業已布局絲綢之路經濟帶，冀把握當中良機。在金融方面，有投資銀行協助中亞籌集資金；在物流方面，有物流商參與中歐班列貨運；在創新科技方面，有3D打印金屬骨的香港科企在中亞展開合作，亦有風險基金投資中亞初創等等。

為協助香港企業開拓商機，特區政府「一帶一路」辦公室於去年5月聯同國家商務部、香港貿易發展局及中國對外承包工程商會帶領考察團到訪匈牙利及哈薩克斯坦，並取道新疆回港，發掘絲綢之路經濟帶與香港聯動發展的潛力。去年12月，商務及經濟發展局局長丘應樺率領商務代表團訪問新疆，並與新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞、自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜及哈薩克斯坦副總理茹曼加林會面，就促進三地經貿合作，共同開拓「一帶一路」全方位機遇交換意見，進一步確立了絲路經濟帶與香港合作的方向。

為進一步探討相關機遇，「一帶一路」辦公室上月（1月）舉辦講座，滙聚業界領袖，共同探討絲綢之路經濟帶的發展潛力及香港作為跨國供應鏈管理中心的角色，吸引逾150名商界人士參與。會上，嘉賓講者分享了如何加強區域聯繫、善用聯通優勢，並強調香港作為樞紐在提升供應鏈效率及推動「一帶一路」經濟體可持續增長方面的關鍵角色。

香港內聯外通 充當雙向跳板

作為國內國際雙循環的重要節點，香港在連接「一帶一路」國家與內地市場方面充當雙向跳板的角色。香港與新疆、廣西等絲綢之路經濟帶核心區域具有天然的互補優勢。通過深化合作，香港能夠發揮自身獨特品牌效應及「內聯外通」的核心優勢，在金融、貿易、航運和創科等領域創造價值，與內地共同合作以推動「一帶一路」高質量發展。

新的一年，「一帶一路」辦公室會繼續組織包括考察團等不同商貿活動，協助香港各界探索絲綢之路經濟帶機遇，全力發揮香港作為「超級連繫人」和「超級增值人」的角色，為香港發掘新增長點。

作者：「一帶一路」專員何力治

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