彰顯共度時艱決心　問責官員、立法會議員齊減薪或捐薪？

▲ 社會關注，問責官員、立法會議員會否減薪或捐薪。（李家超Fb圖片）

【財政預算案／官員減薪／公務員】長者2元乘車計劃調整消息一出，社會的關注焦點，轉至問責官員是否減薪共度時艱。政界普遍認為，此乃政治決定，相信特首自有定奪。多名政圈中人認為，凍薪是「最低消費」，亦有人建議捐薪較減薪好。

公務員｜財案若宣佈公務員減薪 調薪機制如虛設

雖然也有聲音建議公務員凍薪或減薪，但議會內各政治板塊對此並無共識，各有考慮。官場中人則指，公務員薪酬調整有既定機制，要考慮6大因素，包括每年5月出爐的薪酬趨勢調查，若提前在財政預算案公布，機制有形同虛設之感，「除非是有意改革調薪機制！」不過，此舉並非沒有先例，2002年，時任財爺梁錦松在預算案中提出「可能減薪4.75%」，並強調已事先諮詢多個公務員工會代表；可是，港府當年並沒有按預算案提及的幅度減薪，最終仍是按照機制調整，減幅介乎1.58%至4.42%。

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假若公務員按既定機制調整薪酬，無論是官場或政界，現時普遍預計，今年很大機會是凍薪收場。

問責官員減薪｜2020年抗疫 官員捐薪、減薪

至於問責官員減薪或捐薪，則可隨時公布。行政長官和問責官員上次捐薪、減薪，是在2020年抗疫時，時任特首林鄭月娥和所有政治委任官員，先捐1個月薪酬（約1,000萬元）予香港公益金作慈善用途。後來，再宣布未來12個月減薪1成，以示願與民共度時艱；行政會議非官守議員也跟隨。立法會議員則各有各做，其中，民建聯議員當時是捐薪，成立基金支援失業人士。

問責官員減薪｜議員：獨削市民福利 恐不良觀感

立法會政黨和議員提交預算案建議時，直接提出要求問責官員減薪的不多，包括新思維狄志遠和選委界議員謝偉俊。狄志遠要求劃一削高級公務員、問責官員、行會、立法會議員、政府資助機構高層薪酬5.5%；謝偉俊未提減幅，但促問責官員「先減為敬」，彰顯減財赤決心，認為若官員俸祿不減，獨削市民福利，包括2元乘車優惠，恐予「肥官瘦民」不良觀感。事實上，近日2元乘車優惠調整安排流出後，的確有不少市民關注高官會否減薪。

問責官員減薪｜議員願跟隨 林健鋒：須一視同仁

有資深建制坦言，這屬政治決定，應留給特首及問責團隊做政治判斷，若然減薪，好處是可顯示他們願與民共度時艱的決心，但實質意義不大；但與此同時，亦會產生漣漪效應，「特首、司局長如果減薪，那公務員呢？」若公務員減薪，則會影響私人市場。另有議員建議改為捐薪，較彈性，影響較少。

多位立法會議員對本欄說，若特首和司局長減薪或捐薪，願意跟隨。經民聯議員林健鋒則再強調，如果要做，需一視同仁，立法會議員、行會成員、政府資助機構都要減。

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