河套香港園區｜孫東：夏寶龍專門指示要盡快落實發展綱要中若干內容

▲ 孫東（前排左一）等陪同夏寶龍（左三）在河套香港園區調研。（港澳辦圖片）

【河套/河套香港園區/夏寶龍】創新科技及工業局局長孫東表示，河套的定位清晰，是未來大灣區高質量發展的重要引擎，也是整個國家新質生產力的重要策源地。透露港澳辦主任夏寶龍早前調研時，專門指示要盡快落實河套香港園區發展綱要中若干內容。「其中提出要勇於創新，敢於破局。」

孫東說：

當然夏主任在提出期望的同時，也對特區政府班子加油、鼓勁、打氣。我想特區政府一定會竭盡全力，按照河套發展綱要所提出的兩個五年發展規劃的目標，全力全速推進河套的發展。

孫東：河套關鍵是匯聚全世界的創科資源

孫東續指，河套的發展，關鍵是如何匯聚全世界的創科資源融入到此。他提到，港府面臨公共財政的壓力，所以需要凝聚全社會的力量，特別是將很多市場資源引入到河套的發展，「這就要求我們一定要在河套這個地方打造一個全新的、充滿活力的一個新的區域，這樣的話才能夠加速河套區的發展。」

他表示，園區公司現在正抓緊招商引資的工作，首期入駐的企業，現在已經有近30家企業正在陸續簽署入駐協議，希望相關的招商引資的工作會繼續加速進行。

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