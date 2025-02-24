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國家安全｜孫玉菡：若工會變質政府會通知　「你咪退出囉」

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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孫玉菡稱，若國際工會組織「變質」，「政府會有通知」。（資料圖片）

政府計劃修例，規管職工會與境外組織連結、職員出任境外組織幹事，以及收取或使用境外勢力提供的資金。有議員關注國際工組織「變質」的處理方法，勞工及福利局局長孫玉菡表示，屆時政府會有通知，「到時最簡單做法，你咪退出囉」。

政府擬修訂《職工會條例》，賦權職工會登記局局長基於安全考慮，拒絕工會的新登記和合併申請，不設上訴機制。立法會人力事務委員會今日（24日）開會討論，工聯會黃國問道，如何確保有充足理由拒絕申請。孫玉菡指，凡涉及國安的事，都有一套完整系統去處理，並非靠單一部門決定。

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政府2月19日簡介《職工會條例》修訂（資料圖片）

至於本地工會與國際組織交流，孫玉函表示修例主要涉及接收境外資金等幾大問題，不會影響工會參與國際勞工組織會識或交流，稱在活動中「同人握手唔係連結」。

勞聯周小松查詢，若現有職工會是海外組織成員，政府會否要求申報，而若國際工會組織「變質」成政治組織會如何處理。孫玉菡指，若國際組織「變質」，政府會通知有關成員，「最簡單嘅做法，你咪退出囉」。

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