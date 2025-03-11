厭食症｜女子患厭食症暴瘦僅剩71磅　家人1舉動好心做壞事致多重器官衰竭

▲ 內地一名女子罹患厭食症，家人心疼作1舉動卻意外害她多重器官衰竭。

【厭食症／飲食失調／ICU】內地一名女子因罹患厭食症身形暴瘦，不料其家人因心痛而作出1個舉動，結果「好心做壞事」導致她出現多重器官衰竭，需要進入深切治療部（ICU）進行救治。

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綜合內地媒體報道，44歲的李女士2年前因為家庭變故而患上「神經性厭食」，身高158cm體重卻僅剩32公斤（約71磅），相當於8歲兒童的體重。她在醫生建議下插上胃管及鼻飼營養液，期間其家人因為心疼她骨瘦如柴，每日另外加餵高湯、肉、蛋羹和米糊等「愛心營養餐」。

然而一周後，增重至35公斤（約77磅）的李女士乏力感明顯加重，甚至出現心悸和呼吸困難的症狀，且意識逐漸模糊，被緊急送往福建醫科大學孟超肝膽醫院重症醫學科救治。

入院時，李女士的血鉀指數為2.56mmol/L，比正常人低近4成，血磷指數只有0.43mmol/L，有肝功能損傷，血小板及白細胞都在減少，並合併肺炎、胸腔、心包、盆腔等都有積液，多臟器衰竭。重症醫學醫護團隊及臨床營養科根據她的病史、症狀及體徵，明確診斷為「再餵養綜合症」。

重症醫學醫護團隊在進行進行抗感染、穩定生命體徵、糾正電解質等治療後，又在臨床營養科的協助下為李女士制定限制性能量攝入、緩慢增加熱卡攝入的營養方案；經過1周的精心救護，她的症狀明顯好轉，肝功能恢復正常，水腫消退，生命跡象亦變得穩定，最終順利出院。

李女士的家人出於好意對她進行餵養，為何卻反而弄巧成拙，甚至危害到其健康？重症醫學科副主任醫生黃水文就解釋，「再餵養綜合症」是與代謝異常相關的表現，通常由長期饑餓後提供再餵養（包括經口攝食、腸內或腸外營養）引起，且有潛在致命的可能；病情輕微者一般無症狀，嚴重者的病情則會急遽惡化，甚至出現心臟衰竭、呼吸衰竭等致死症狀，需警惕以下預警信號：

早期：乏力、手腳麻、尿量減少

緊急：呼吸困難、意識模糊、抽搐（應立即就醫）

厭食症｜再餵養綜合症8大高危人士

而患上再餵養綜合症的高危人士則包括：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8 神經性厭食者 精神障礙者 酒精與毒品濫用者 減肥手術或腸切除術者 經歷飢荒者 腎功能衰竭或血液透析者 重症患者；以及 惡性腫瘤患者等

黃水文又提醒，如果家中有再餵養綜合症患者，居家餵養時應牢記以下3個關鍵步驟。

1. 慢慢加量，切忌著急

剛開始每天按體重進行補充，分量約為10至20卡路里／公斤；以體重50公斤的人士為例，每天從500至1000卡路里開始，之後可逐漸加到25至30卡路里／公斤。千萬別突然吃太多米飯、肉類或蛋類。

2. 飲食分階段進行，從軟到硬

初期（虛弱期）：可以喝米湯、稀粥、菜泥等易消化的食物，並且要少糖少鹽少油。

恢復期：可慢慢過渡到正常飯菜，但蛋糕、奶茶等甜食要忍住，避免進食。

3. 補充「營養三兄弟」

磷：多吃瘦肉、魚肉及豆類製品，例如豆腐

鉀和鎂：香蕉、菠菜、堅果，例如核桃和花生

維他命B1：每天進食燕麥、糙米等粗糧或瘦肉，也可以直接吃維他命片

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厭食症︱同場加映：2大進食失調症症狀

香港每百人約1至3人患進食失調症，其中包括「厭食症」和「暴食症」。據中大醫學院香港進食失調中心資料顯示，全港每100人便約有1至3人患上進食失調症，亦有不少人因自己的身型受到不同程度的困擾。患者會出現情緒問題、身體併發症和影響其日常生活的表現（如社交、學業和事業等）；而且患者的家人亦會隨之受到負面影響。

進食失調症表面上好像是與飲食有關的疾病，其實它們與患者的情緒、成長及人際關係亦有著不可分割的關係。如沒接受適時的診治，患者或因體重過輕或使用不當的補償性行為，而導致嚴重的身體併發症，如電解質不平衡、器官萎縮、心跳減慢和血壓降低等。

「厭食症」和「暴食症」的症狀包括：

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改變體態7大原則

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