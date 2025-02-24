香港機場︱機場1月客運量達528萬人次　按年增27.8%

▲ 香港國際機場上月客運量達528萬人次，創疫情後新高。（資料圖片）

香港機場管理局今日（26日）公布，香港國際機場1月客運量達528萬人次，飛機起降量有33,660架次，分別按年同期增17%和27.8%，創疫情後新高。

機管局指，機場客運量於上月25日高逾19.3萬人次，反映客運量的高峰已完全恢復至疫情前。與去年同月比較，2025年1月所有類別旅客，包括香港居民、訪客，以及轉機與過境旅客量，全部錄得雙位數增幅。當中以往來東南亞、內地及日本的客運量錄得最顯著升幅。

▲ 香港國際機場上月客運量達528萬人次，創疫情後新高。（資料圖片）

貨運量按年升4.1%

貨運量的升勢亦持續，於2025年1月，按年上升4.1%至39.4萬公噸。所有貨運類別均有增幅，轉口貨運量錄得最高12.2%的增幅。而在主要貿易地區中，往來中東、歐洲，以及澳洲和新西蘭的貨運量升幅最為明顯。

過去12個月，機場客運量大幅飆升至5,420萬人次，按年躍升30.5%；飛機起降量跳升27.6%至368,195架次；而貨運量則有雙位數增幅，增加12.0%至495萬公噸。

機管局企業發展副總監方瑞文表示，機管局正積極拓展大灣區的城市候機樓數目，到今年3月將增加至合共30個，竭力讓旅客更便捷地通過香港國際機場的航空網絡往來大灣區與海外航點，鞏固香港的國際航空樞紐地位。

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