黎智英案｜黎反問控方香港還有誰說真話　官：法庭不允許發表政治宣言

▲ 黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，控方今日質疑其中一則黎智英撰寫的文章指《港區國安法》後香港或變成集中營等指控無基礎，黎指，他當時的預測已不幸地實現，「若你撫心自問，現在香港人還有人說真話嗎？」

法官杜麗冰打斷稱，黎智英答非所問，強調不容許任何人在法庭發表政治宣言。

審訊今日踏入第137日，控方繼續盤問黎智英，就黎智英在2020年中，一篇專欄文章寫到「美國政府要取消香港特殊地位」。控方問黎智英，是否請求美國這麼做？黎智英指，是美國政府想。 文中形容《港區國安法》是「威逼」、「恐嚇」手段，又稱香港失去法治，控方質疑指控無基礎。黎智英回應稱是推測。



控方並指，當時《港區國安法》尚未實施，黎智英有何基礎作前述推測，黎稱他聽聞有關法例的傳聞。控方著黎專注於他當時的想法，黎是否知道指控完全無基礎？黎最終在追問下承認，指「你可以這樣說」。法官李運騰關注，文中另提及國際社會對《國安法》的反應，黎當時會否留意到「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)的組成？黎否認。

案件明日審續。

案件編號：HCCC51/2022

黎智英案料10月有裁決 《蘋果日報》遭入稟呈請清盤押後再訊

另外，壹傳媒有限公司2021年12月被頒令清盤，旗下的「蘋果日報有限公司」去年4月遭兩名債權人入稟高等法院呈請清盤。

案件今日在高等法院再訊，公司代表申請押後案件至待黎智英涉勾結外國勢力案審結後處理，並預料於今年10月有裁決。法官考慮到相關凍結財產通知有效期，法官將本案押後至黎智英案裁決後35日再訊。

案件編號：HCCW 216/2024

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