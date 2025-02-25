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小食亭風波｜葵盛信義學校校運會老師阻學生幫襯小食亭　校長解釋：教導學生注重健康飲食

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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葵盛信義學校校運會老師阻學生幫襯小食亭，校長指教導學生注重健康飲食。

【青衣運動場/小食亭/葵青區】一名自稱經營青衣運動場小食亭的店主，早前在網上控訴指，葵青區某小學的老師於校運會期間，阻止學生光顧小食亭，又跟店主發生口角，更被老師指「抵你無生意」，店主質疑欠缺操守，事件迅速成為網絡熱話。涉事學校昨晚（24日）回覆TOPick查詢表示，未就有關事宜收到家長投訴，並一直教導學生注重健康飲食。

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小食亭風波｜店主指老師威迫學生不要買小食

一名自稱店主的「blue_yyynnek」在社交平台Threads發公開信，點名指責「某葵青區小學陳老師」的不當行為。事源在青衣運動場一葵青區小學舉辦校運會，店主表示與康文署的合約規定，每逢有活動需如常開店，但該學校運動會當天，老師對學生上前購買食物作出百般阻撓。

該店主指，眼看有老師情緒恐嚇學生令其不敢購買食物，引述老師曾對學生說，「你買咗，但隔離個同學仔無得買，你諗下隔離同學仔嘅感受喎」，亦在家長面質問學生「邊個老師俾你買（小食）架？」，店主稱當時見學生口窒窒的答道「爸…爸…」，老師立即回應「咁即係唔係老師俾你買啦？」店主形容當時的氣氛極度尷尬，令到家長感到難堪，從而不敢購買零食給孩子。

有自稱小食亭店主的人在社交平台發公開信，點名指責「某葵青區小學陳老師」的不當行為。（Thread圖片）

小食亭風波｜老師言語不當：抵你無生意

店主又提到校運會當天，小食亭職員與學校老師發生爭執，其中有老師留下了一句「抵你無生意」，令到店主感到極之不滿，認為老師的言行代表學校，這一句說話令他質疑「為人師表」不應說出如此的說話。

店主透露，雖然遭到老師的阻撓，但幸好當天的收入有1,300元，足夠支付營運及人工。他指出，小食亭在下一年也會繼續運作，而如果下一次如果遇到老師再有如斯行為，他會報警解決。

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小食亭風波｜校方：沒有收到家長投訴

TOPick記者較早前向位於葵青區的涉事資助小學、基督教香港信義會葵盛信義學校查詢，該校校長徐起鸝昨晚（24日）回覆表示，對於2月20日於青衣運動場舉行的校運會，屬學生的學習活動日，當天大部分學生都有參與運動比賽，學校亦安排老師於運動場內看守秩序。

「學校一直以來教導學生要注重健康飲食，以建立學生健康的生活方式」，校方指，學生當天已訂購午餐，亦有家長在小食亭購買食物及進食，「學校沒有就相關安排收到家長投訴」。

徐校長重申，學校重視禮貌的培育，著重教師的言行，校方會就事件作進一步了解，按需要作相關跟進。同時，校方承諾日後舉辦同類活動，將按需要與各持份者及相關部門協調溝通，避免誤會發生。

葵盛信義學校校長徐起鸝表示，學校一直教導學生注重健康飲食，以建立學生健康的生活方式。

小食亭風波｜網民力撐學校：學生要遵守規矩

對於小食亭店主發文斥罵該校老師的行為，吸引1.5萬個讚好，逾1,800個留言。網民對事件有不同的睇法，有人認為學校有自己的規矩，如此做法值得體諒，「運動會係一個轉換咗場地嘅學習活動，有啲規矩同秩序都係要遵守」、「做生意包賺？」、「其實唔俾買都好正常啦！陸運會走緊一個比賽嘅程序，如果個個都走去買嘢食，咁咪好影響成個陸運會嘅進度囉。」

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