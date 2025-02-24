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大灣區發展｜思科藉三大關鍵方針　續探索大灣區機遇　

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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大灣區市場龐大，讓不少企業都把目光投放在此，來尋找機遇。其中網絡設備供應商思科（Cisco）自2023年成立大灣區團隊後，便積極尋找市場空隙和痛點，來推出因應的解決方案，吸引客戶注意，並且協助解決難題。

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思科香港、澳門及華南區總經理封小韵今（24日）出席「Cisco Engage Greater Bay Area」活動時就提到，該企的大灣區團隊在過去的20個月裡，了解到大灣區各地市場的需求。她笑言，各地客戶的需求所見略同。

她指出，AI成為大趨勢，這基本是無可厚非的事實，全球市場都看重這項技術。但同時，這也導致大家都開始患上「AI焦慮」，「他們又想做AI、但有不想投放太多資金在這方面，要如何應用，是整個大灣區都在面臨的挑戰。」她亦引述《思科2025年全球CEO人工智能調查》指，逾7成受訪CEO擔心IT及基礎架構不足會削弱競爭力。

企業患上AI焦慮　思科籲先打造好基建

她補充，過往不少企業都認為用IT技術，是一個需要花費很多資金的領域，「但現時開始改變，大家會開始明白，如果IT技術用得夠聰明，其實絕對會賺錢。」所以她也認為，在大勢所趨下，目前愈來愈多企業重視IT領域，他們也開始明白到若果未能果斷行動，將面臨更高昂的營運成本、更低的利潤、生產力下降以及市場佔有率減少。

思科香港、澳門及華南區總經理封小韵（右）及思科大灣區首席架構師及解決方案工程總監黄兆基（左）（曾曉汶攝）

因此思科也正把握AI帶來的機會，他們其中兩個重要關鍵方針，就是期盼能幫助大灣區客戶可以1）邁向AI就緒數據中心，協助打好IT基建，並且2）加強數碼韌性

思科大灣區首席架構師及解決方案工程總監黄兆基補充，現時處處說AI，而AI背後最重要就是數據。至於數據的背後，就是需要穩健、安全的網絡。

所以該企也正為市場打造好基建設施，包括推出最新的「Cisco N9300系列Smart Switches（智能交換器）」，此系列的智能交換器可適用於該企以AI驅動的統一跨域安全平台安全雲端（Security Cloud）Hypershield，並且能夠整合防火牆，加強網絡安全，成為一種保護AI資料中心的新方法。另外，其UCS C845A M8伺服器亦將會以NVIDIA架構為參考基礎，為AI工作負載提供更高的靈活度，提供密集型任務所需的運算能力，以及快速部署所需的效率。

同時，因應AI會帶來更危險的網絡環境，所以該企也希望能夠以AI對抗AI，推出名為「思科人工智能防禦」（Cisco AI Defense）的方案，在開發和存取AI應用程式時能有效偵測和抵禦威脅。黄兆基解釋，主要會透過三部曲來應對，分別為1）Discover（發掘）、2）Detection（偵測）及3）Protection（保護）。

他指，系統首先會「掃場」，偵測和了解在客戶的公共雲端及私有雲端中，未經授權或已授權的AI應用程式和模型。其後再監察模型的各種潛在安全問題，識別各種潛在漏洞。一旦發現問題，就會自動封鎖，確保能防範指令注入攻擊、拒絕服務攻擊，以及機密數據外洩等情況，加強數碼韌性。

術業有專攻　各地團隊有自身優勢

除了上述提及全球相同的痛點，封小韵也提到，觀察到大灣區各市場，亦有不一樣的挑戰。如內地就會把重點放在「如何出海」，「我們就會繼續擔任超級聯絡人的角色，盡力提供協助。」至於香港，目前最需要面對的挑戰，就是「人」，「香港人才數量有限，在這情況下，就必須要加緊培訓，配備更好的裝備。」她坦言，協助企業客戶面對未來的工作場所，亦是該企重點方針之一。所以，思科近年亦積極推出不同的AI技能培訓服務，最新就推出AI Skills Journey課程，讓更多人才能夠建立入門到專家的關鍵AI架構技能。

同時她亦提到，團隊會因應各地的重點需求來作出部署，她笑指：「雖然我們沒有細分到粵港澳「9+2」城市每個地方都有不同的側重，但畢竟術業有專攻，不同地方的團隊都會有其獨特的優勢。」舉例指，深圳和東莞的團隊對製造業更為了解、廣州就做外貿交易、澳門團隊就會專門做賭場和大型娛樂設施、香港團隊就更專注於金融和服務業，為求能夠讓不同團隊的優勢，在擅長的領域都能夠發揮出來。

思科今（24日）在港舉行「Cisco Engage Greater Bay Area」活動（曾曉汶攝）

創新科技及工業局局長孫東今出席活動時也指出：「香港一直以來擔當著連接內地與全球市場的『超級聯繫人』的角色。要建設可持續的創科生態圈，『政、產、學、研、投』各界別的緊密合作至關重要。 歡迎更多像思科這樣的國際創科企業落戶香港，利用香港的獨特優勢，作為企業進軍內地和亞太地區龐大市場的理想門戶。」

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