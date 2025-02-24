香港小姐︱李珊珊上月患甲流併發肺炎入ICU 　險成大S翻版猶有餘悸： 發燒要立即睇醫生

【港姐冠軍 / 李珊珊 / 驚恐症 / 肺炎】現年47歲的1996年四料港姐冠軍李珊珊，靚樣加驕人身材獲到不少幕前機會，曾參演重頭劇集《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案》、《烈火雄心》等。

當中最為經典之作，是在2005年與真蛇零距離拍攝硬照廣告，成昔日風靡萬千少男的宅男女神。

可是李珊珊後來因患驚恐症，飽受折磨的她由此退隱甚至一度長時間不出家門，抗拒別人接觸。

神隱多年的她於2019年2月現身慈善活動，並指自己曾患病要入院治療，及至同年11月22日，李珊珊應「精神健康基金會」拍片首度公開患驚恐症，直指自己曾有「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」。

幸經過積極治療後，病情漸趨穩定，李珊珊在2019年公開自己病情，並於網上分享患病的心路歷程，並逐漸外去與朋友接觸。在去年，更與朋友合資開網台「三坐山」。

香港小姐丨李珊珊與友人合資創業開studio 4年前公開患驚恐症：非筆墨形容般沉重

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香港小姐︱李珊珊發燒達103.5度

近日，李珊珊為自己網台宣傳接受接受不同傳媒訪問，當中在金成主持的「叔叔的愛」訪問中，她表示1月3日宣布復出開直播，可是當天卻燒到103.5度（攝氏約39.6度）。

李珊珊回憶稱：「我講這個病情是想告誡每一個人，以前我們小時候傷風感冒，呆幾天便沒事，現在真的不能忽視，一有發燒要立即看醫生，本來我想堅持直播，我感覺到又來玩我，我還想堅持，怎知我公司另一位主持JJ（詹朗林）說：『103.5度，你入院啦﹗』」

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香港小姐︱勸告不要忽視流感

李珊珊接着便入院，但首天她已不能自理：「本來想去廁所都不能，結果在自己的牀完成，我將件事說得可愛一點，第2天已急轉直下，我的血液含氧量最低曾經試過去到83，要入ICU（ 深切治療部），但ICU也爆了，醫生再安排租一部中型呼吸機，讓我吊血液含氧量提高一點，然後出了併發症肺炎。」

最後，她留院13天才能出院，直言回想此事也感好險，稱：「為甚麼呢？因為看到徐小姐（大S，徐熙媛）很不幸的一件事，我真的想告誡大家，看到一刻猶有餘悸，也覺得可惜，因為我們是《流星花園》的年代，我真的要跟大家說清楚，不要忽視流感，我是甲型流感，跟大S情况一模一樣。」

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