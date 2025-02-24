名人家居｜溫碧霞2千呎度假風豪宅放滿家庭照　1原因恐懼生育終選擇領養孩子

▲ 溫碧霞大晒度假風豪宅，並剖白不生小孩原因。

【名人家居/溫碧霞/領養】58歲「不老女神」溫碧霞憑劇集《封神榜》妲己一角奠定女神地位，不過自2000年與富商何祖光結婚後，已鮮有拍劇，但不時在社交平台分享生活點滴；她曾拍片大晒位於淺水灣的2千呎豪宅，家居大走峇里度假風，而且放滿甜蜜婚照，但原來她自小對婚姻沒安全感，對生育亦存恐懼，最終選擇領養小朋友組幸福家庭！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

溫碧霞名人家居｜淺水灣豪宅與成龍大哥為鄰

溫碧霞（Irene）於1996年與何祖光相戀，並在2000年結婚拉埋天窗，後來還收養了兒子何國倫，現年15歲的國倫曾就讀於名校拔萃男書院，後到美國繼續升學。仔大仔世界的Irene樂得清閒，閒時喜歡在社交平台分享日常生活，她早前就拍片介紹位於淺水灣的豪宅，影片開首她站在大宅門外，透露成龍大哥是其鄰居，附近亦住了很多電影圈的朋友。

最新影片推介：

溫碧霞名人家居｜豪宅客廳極寬敞兼掛滿名畫

接著Irene走進極寬敞的客廳，這裡空間超大，落地大窗向住海景花園，採光度十足，廳內又放有一張灰色大梳化，牆上更掛有不少特色畫作，其中一幅是她很喜歡的，是出自一位法國畫家畫的李小龍肖像，從慈善拍賣中買回來，然後她走到飯廳，並介紹餐桌旁邊的酒櫃，因為她平常很喜歡喝紅酒，所以放了很多酒在酒櫃。

溫碧霞名人家居｜海景花園大走度假風

另一邊的組合櫃就放置結婚相和家庭相，以及Irene入行以來獲得的獎項，她指著其中一張婚照表示：「我們在布吉島舉行一個，我們帶著家人、朋友一起的小派對、婚禮。」又甜蜜告白：「我們結婚的那一天，對我來說是我人生最開心、最難忘的一天。」此外，豪宅內更設有大花園平台，Irene指花園是她最愛的位置，這邊有小草地，晚上有時會在這裡吃飯，見她在花園種植了很多峇里島的植物，並放有燒烤爐、戶外餐椅等，十分寫意。

溫碧霞領養兒子｜目睹家姐生B大出血對生育感恐懼

雖然Irene現時擁有一個幸福家庭，但原來她自小對婚姻和生育存在恐懼，她在另一條影片分享過，曾有很多人問她為什麼不生孩子？她當時坦言：「因為我有一些經歷是大家不知道的，因為我是家庭裏面最小的，對上有4個哥哥和3個姐姐。」並指小時候見證姐姐懷孕很不舒服：「一直吐，感覺很不對勁，然後到她生小孩的時候，因為那個寶寶胎位不正，所以她出血太多，有很大的危險！」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

溫碧霞領養兒子｜直認愛美怕生BB身材會走樣

Irene續指家姐生產完後表現失落：「因為我姐姐也是很漂亮，以前也是很窈窕，身材很好，生完之後身材走樣，又有憂鬱症，差不多一年多才好，所以我從小到大就對生小孩有恐懼。」她又慨嘆生一個小孩子不容易，除了要9月懷胎，生完後身體狀況變差、免疫力會低，甚至會掉頭髮和身材走樣，Irene直認是愛美的人：「因為我一直都是拍戲演員，外在對我來說很重要，對自己身材管理和樣子要求很高。」

溫碧霞領養兒子｜與養子一起成長：讓他有美好人生

她又講到曾對婚姻沒有安全感，直至認識老公，覺得老公可以照顧到她，不過她依然認為小孩子對她來說，跟婚姻是沒關係的，結婚不一定要生小孩，她說：「我覺得每個人都有自己追求的一個自由的方式，對於小孩，我也不一定要，也沒有說拒絕，不過本身是很喜歡小朋友的人，所以後來我收養一個小朋友。跟這個小朋友的相處，跟你雖然不是親生的，但感覺是一樣的，因為你就跟他一起成長。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Irene回憶起收養兒子初期的點滴：「還記得收養他的時候，他只有11個月，剛接回來的時候身體不太好，將他醫好身體，再來我的家生活，現在也去美國讀書了。」她還大讚兒子是非常努力的一個小朋友，而且有個性有理想，並希望兒子可以自由做自己喜歡的事情，她笑言湊大兒子很有有滿足感：「因為讓他有一個美好的人生！」

相關內容：

謊島美人魚｜溫碧霞受母親影響曾不信任婚姻 婚後改變愛情觀視養子如己出

領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福 曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

強人媽媽｜張慧儀透露心臟病兒最新病況 回大馬度歲笑囝囝宅男拒出夜街

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】