學校動態｜第四屆全港小學野外大搜查50間小學參賽　四大活動詳情設自然生態親子攝影比賽

▲ 五十間小學參加了第四屆全港小學野外大搜查的學界比賽活動。

全港首個混合式生態教育比賽——「第四屆全港小學野外大搜查」正式開始！

五十間來自官立、津貼及直資小學，七十五隊同學參加了由愛秩序灣官立小學與「野外動向 HK Discovery」聯同來自十八區的小學連續第四年合辦的「第四屆全港小學野外大搜查」學界比賽，活動內容豐富，包括：

最新影片推介︰

1. 2025年3月13日（星期四）【生物多樣性工作坊】形式:Webinar

2. 2025年3月27日（星期四）【全球城市自然挑戰賽工作坊】形式:Webinar

3. 2025年4月3日（星期四）【線下野外大搜查日】實地進行考察及生態速查挑戰

4. 即日起至2025年4月28日（星期一）【自然生態親子攝影比賽】設有動物組、植物組、人與自然組

參賽學校名單如下：

1. 九龍城浸信會禧年小學

2. 九龍靈光小學

3. 八鄉中心小學

4. 大坑東宣道小學

5. 大角嘴天主教小學

6. 中華基督教會何福堂小學

7. 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學

8. 孔教學院大成小學

9. 石籬天主教小學

10. 沙田官立小學

11. 沙田崇真學校

12. 杯澳公立學校

13. 保良局王賜豪（田心谷）小學

14. 保良局朱正賢小學

15. 保良局何壽南小學

16. 保良局金銀業貿易場張凝文學校

17. 保良局黃永樹小學

18. 胡素貞博士紀念學校

19. 英皇書院同學會小學第二校

20. 英華小學

21. 香港青年協會李兆基小學

22. 香港南區官立小學

23. 香港浸信會聯會小學

24. 香港真光中學附屬小學暨幼稚園

25. 香港道教聯合會雲泉學校

26. 浸信會天虹小學

27. 般咸道官立小學

28. 馬鞍山靈糧小學

29. 培基小學

30. 基督教香港信義會信愛學校

31. 救世軍中原慈善基金皇后山學校

32. 救世軍田家炳學校

33. 救世軍林拔中紀念學校

34. 港大同學會小學

35. 黃大仙天主教小學

36. 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學

37. 圓玄學院陳國超興德小學

38. 愛秩序灣官立小學

39. 慈雲山聖文德天主教小學

40. 聖公會仁立紀念小學

41. 聖公會奉基千禧小學

42. 聖公會置富始南小學

43. 聖公會聖安德烈小學

44. 聖安多尼學校

45. 聖伯多祿天主教小學

46. 聖博德天主教小學（蒲崗村道）

47. 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校

48. 樂善堂梁銶琚學校(分校)

49. 藍田循道衞理小學

50. 靈糧堂秀德小學

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