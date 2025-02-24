香港製造｜首個「新型工業加速計劃」項目啟動　正美藥品大埔創新園設廠房　建藥品智能生產線

較早前宣布獲批首個「新型工業加速計劃（下稱加速計劃）」項目的與正美藥品，今（24日）舉行起動儀式，並宣布在於大埔創新園設新廠房。正美藥品將以6億建立10條智能生產線，最快可於2026年底試產及運作試產。

香港創科｜首宗「新型工業加速計劃」申請獲批 資助金額約2億元

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港府去年9月推出100億元的「加速計劃」，協助策略性產業的企業在香港設立新智能生產設施，提供最多2億元的資助。作為首個獲批項目的正美藥品，是科技園公司大埔創新園的租戶，是香港首家及現時唯一經PIC/S GMP認證在產的無菌眼藥水與注射劑製醫藥公司，為本港公營及私營醫療領域的基本和特殊藥物的主要供應商之一。

正美藥品透過招標程序，已於今年二月中旬從科技園公司接收一座位於大埔創新園、原為製藥用途的樓宇，擴建後總面積超過七萬呎。正美藥品計劃設立10條全新藥品智能製藥生產線，包括眼藥水無菌生產線、固體劑型生產線、以及口服液藥物生產線，而此口服液藥物生產線將會繼續與本地大學醫學院聯合開發用於治療白血病的專科藥物。正美藥品亦將利用人工智能（AI）、實時數據分析和機器人技術，提高生產效率，確保產品品質。

工程預期將於本年內開始，現預期第一條生產線可於2026年底試產及運作，其餘全部生產線預期於2028年底試產及運作。此項目的總預算金額約為6億港元，預計「加速計劃」資助金額約為2億港元。

強調「香港研發」、「香港製造」

創新科技及工業局局長孫東致辭時就表示：「正美藥品將於大埔創新園設置全新的廠房，建立全新藥品智能生產線，以『香港研發』、『香港製造』的產品，向香港新型工業化投下信心一票。」至於談到其他公司的申請情況，孫東就表示，已經指示創科署要加快審批的程序，對於一些符合要求的申請，能爭取盡早批出來，使這些新的工廠能夠在香港盡早開工。「大家可以設想，如果今後每年有十個、二十個這樣的新型工廠在香港建立起來，那麼未來五到十年之後，香港的新型工業發展會是一個甚麼的樣子。當今世界科技發展的浪潮可謂洶湧澎湃，環顧香港周邊地區，可以說是群雄並起。香港必須要奮起直追，以時不我待的精神，積極融入到國家的高質量發展的洪流當中，這樣方可立於不敗之地。」

正美藥品母公司雅各臣科研製藥主席及行政總裁岑廣業就提到，是次成功申請「加速計劃」不單大大加快了新生產線的建設，並且將在研發、質量保證和智能製造等領域創造約200個就業職位。

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