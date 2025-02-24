ESG｜貿發局發布新ESG指數　香港在哪方面表現較佳？

▲ 香港在三大範疇中的表現均錄得較高評分。

香港貿易發展局公佈全新「香港貿發局ESG指數」，香港在三大範疇中的表現均錄得較高評分。

ESG指數的初步數值為64.3分，遠高於50的分水嶺，顯示世界各地企業對於香港作為有效的全球 ESG業務中心予以高度評價。

在ESG 三項指定分類指數 ─ 環境(63.8)、社會(65.0)和管治(64.7) ─ 均獲得高分，反映本港在ESG各範疇均表現良好。就上述三個範疇而言，各地區的受訪者給予香港高度評價的原因各有不同。

在環境分類指數方面，來自中國內地的受訪者（68.6）認為，香港的優勢主要在於提供綠色和可持續的投資機會。國際受訪者（67.2）最欣賞香港綠色和可持續解決方案的多樣性，而本地受訪者則認為香港的綠色或可持續產品及服務在品質及創新方面較為突出。

社會分類指數方面，內地受訪者認為香港在ESG相關人才、專業知識、教育等方面尤其出色，其次是推動跨境ESG交流及知識分享的成就。國際及本地受訪者均十分欣賞香港企業熱心參與社區發展，舉辦社福活動，以及容易在香港尋找具社會責任的商業夥伴。

管治分類指數方面，所有地區的受訪者都高度評價香港有效促進ESG相關國際合作的能力，尤其是在訂立國際標準及開通新市場方面。同時，內地受訪者特別讚揚香港的ESG報告框架和監管規例完善。

香港貿發局ESG指數旨在協助本地企業了解外界對香港作為ESG（環境、社會和管治）業務平台的觀感。香港貿發局研究總監范婉兒表示，新指數旨在為業界衡量香港作為ESG產品及服務樞紐，以及尋找有關合作夥伴的相對成效。是次公佈的初步調查數字，整合自香港貿發局旗下主要國際展覽及論壇中超過1,200家受訪企業的意見。