巴士乘客｜上層滿客男子「自製企位」累巴士停駛　阿婆睇唔過眼讓座

▲ 上層滿客男子「自製企位」，累巴士停駛阿婆為其讓座 ，網民：佢都好意思坐？

出於保障乘客的乘車安全及車輛的正常行駛，巴士上層禁止站立。

然而，有人日前在Facebook「車cam L」群組發帖，指在上層巴士滿客的情況下，有男子堅持站在上層通道，一度令巴士停駛，四周乘客對此頗有微詞，最後甚至有一名較為年長的阿婆讓座。

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巴士乘客｜堅持站巴士上層

樓主稱日前乘搭巴士時，上層已客滿沒有空位，有名男乘客卻堅持站在上層通道，「死都唔落」致巴士停駛。

據影片所見，該男子周圍的乘客回頭望向他，不少人頗有微詞，對此十分不滿；影片中還傳來「請勿在上層及梯間站立」的提示廣播。

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疑該名男乘客見場面一度僵持，轉身走下樓梯，這時1名阿婆起身讓座，相信阿婆此舉是希望巴士能夠正常行駛，而該名男子見狀便向阿婆走去，影片到此結束，不知是否接受了阿婆讓出的空位。樓主表示：「最後竟然有人讓位俾佢，其實使乜讓佢啫？」

巴士乘客｜網民：佢都好意思坐？

此事引起網民熱議，紛紛批評男子行為離譜，更指他竟欣然接受了長者的讓位，亦有人稱讚司機並未無視男子行為，對全車人負責，「老人家讓俾佢，佢都好意思坐？」、「有人堅持讓位，有人堅持無賴要人讓位」、「有意外，冇得賠」、「（讓位）簡直係縱容」、「司機好有原則」、「男人做到你咁羞㗎」。

▲ 據《公共巴士服務規例》乘客在巴士上層站立可處罰款2,000元。（資料圖片）

巴士乘客｜站巴士上層可罰$2000

據《公共巴士服務規例》（第230A章）第13A條，巴士移動時，乘客不得在巴士上層站立，也不可站在樓梯，任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可處罰款2,000元。

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