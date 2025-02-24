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哪吒之魔童鬧海｜深圳現《哪吒2》塗鴉牆　鄰近地鐡站成打卡熱點【附交通】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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Ray Yu授權轉載

中國影史首部破百億票房電影《哪吒之魔童鬧海》，上周六港澳上畫同樣賣座，周末已衝破千萬！而在內地各處亦已掀起一陣《哪吒》熱，各城市都出現了影迷自發的打卡牆。

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作為現象級IP，內地現時已有大量相關《哪吒2》的產品或文創商品面世，有些是官方正式聯乘，也有不少是民間自發，其中「打卡牆」更在多個城市中出現。

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哪吒2｜深圳現塗鴉牆有多個角色

最近香港深圳，近日就出現一幅《哪吒2》打卡牆，因鄰近地鐵站，故吸引不少市民或遊客來朝聖。牆上都是由內地畫家所繪的《哪吒2》塗鴉，如有各種古靈精怪面相的哪吒、龍族太子敖丙、搞笑師傅太乙真人、反派申公豹。

連不少戲中配角都有，如石磯娘娘、申小豹、敖光、土撥鼠等，未必是官方授權，但畫作水準甚高，有些還加入電影經典對白，難怪假日都充滿人潮，成為熱門打卡地。

《哪吒2》打卡牆

地址：深圳6號線，上芬站A出口，直行2分鐘到！

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